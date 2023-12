Il Napoli Basket sepolto sotto una pioggia di triple

di Mario Triggiani



Sfuma il sogno della Generazione Napoli Basket di essere capolista per una notte. Nell'anticipo della decima giornata di campionato la formazione partenopea stata infatti sconfitta dall'Estra Pistoia per 81-76.La GeVi parte benissimo grazie alle triple di Zubcic ed alle schiacciate di Owens. Il palazzetto toscano per caldissimo ed accompagna la squadra di casa alla rimonta. Troppi errori in fase di costruzione offensiva impediscono al Napoli di segnare il break decisivo ed una tripla di Della Rosa da centrocampo allo scadere del terzo quarto cambia l'inerzia della gara.L'ultima frazione si apre infatti con altri tre canestri da tre di Pistoia che tocca anche la doppia cifra di vantaggio. La GeVi sembra incapace di reagire e pian piano la gara sfuma dalle mani dei partenopei.Una vittoria avrebbe consentito a Napoli di assicurarsi il primo posto in solitaria per una notte, mentre invece ora gli azzuri dovranno rimboccarsi le maniche per conquistare le ultime vittorie necessarie per assicurarsi l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia.Visto il campionato fin qui disputato ben al di sopra delle aspettative questa sconfitta pu considerarsi indolore per la GeVi, pur restando certamente il rammarico per l'occasione sfumata.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima, 10 dicembre, alla Fruit Village Arena di Fuorigrotta contro Reggio Emilia, altra compagine che si sta rivelando una sorpresa in questo inizio di stagione.Sarebbe importante conquistare una vittoria per garantirsi la matematica certezza della qualificazione alla Coppa Italia e per riprendere subito il magico cammino della squadra partenopea.: Willis 18, Della Rosa 10, Moore 20, Dembel, Metsla, Cemmi, Saccaggi 2, Del Chiaro 4, Stoch, Wheatle 2, Hawkins 11, Ogbeide 14.: Pullen 12, Zubcic 12, Ennis 10, Jaworski 4, De Nicolao, Sinagra, Owens 19, Sokolowski 7, Lever 12, Bamba, Mabor, Ebeling.