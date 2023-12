Cento domeniche, di Antonio Albanese

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Grand Public,, didescrive il mondo operaio di provincia, radicato in affetti familiari, amicizia e solidariet.Il film racconta la storia di Antonio (), operaio di un cantiere nautico in prepensionamento, che vive in modo tranquillo: gioca a bocce con gli amici, assiste l'anziana madre, molto legato a sua figlia, Emilia, bench separato dallex moglie con la quale in buoni rapporti.Quando Emilia gli comunica che intende sposarsi, Antonio molto felice di tale notizia e si prepara a regalare alla figlia il ricevimento tanto desiderato, grazie ai suoi risparmi. Pertanto va in banca per prelevarli, ma il direttore gli consiglia invece di fare un prestito con una finanziaria e non disfare le sue azioni: in effetti non si reso conto di aver rinunciato alle sue obbligazioni sicure per azioni a rischio, su consiglio di qualche impiegato.Si sa i tempi cambiano e delle banche non ci si pu fidare pi, nemmeno di quelle che un tempo avevano contribuito allo sviluppo del paesino sul lago di Lecco dove egli nato e cresciuto. In effetti le brave persone come lui appartengono ad un mondo antico radicato in solidariet e aiuto reciproco. E poco a poco quel mondo viene sostituito da personaggi squallidi che stritolano gli indifesi, come pensionati, giovani e donne lasciando spazio solo ai pochi potenti.Questo film segna il ritorno di Albanese al cinema dimpronta civile che caratterizza molte sue opere. Il suo obiettivo senzaltro quello di raccontarein via di estinzione, facile preda di alcuni istituti bancari che fanno spostare da una filiale allaltra il personale in modo che non si crei un rapporto di fiducia con il cliente. E alla fine Antonio si ritrova con il senso di colpa per essere stato cos ingenuo e non avere letto le clausole scritte in piccolo che gli hanno rubato i risparmi di una vitaha affermato il registaA quanto pare Iil titoloricorda una casa che il padre di Albanese aveva costruito in due anni, lavorando di domenica, come lui stesso ha raccontato. Un film molto toccante, a tratti straziante, che denuncia una dura realt.Notevole il cast includente non solo(protagonista, regista e sceneggiatore insieme a, ma anchei.La fotografia di, le musiche sono diTra i film di Antonio Albanese ricordiamo:Ecco il trailer del film: