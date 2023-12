Provaci ancora, Walter...

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 03.12.2023)

Dal San Paolo al Maradona, riecco Walter Mazzarri al debutto-bis col Napoli nello stadio di Fuorigrotta, quattordici anni dopo la prima volta, battendo il Bologna 2-1 al 90 con Christian Maggio il 18 ottobre 2009, dieci anni dopo lultima sulla panchina azzurra della prima esperienza battendo il Siena 2-1 con un gol di Hamsik al 93 il 12 maggio 2013.Provaci ancora, Walter, ma senza farci soffrire sino allultimissimo minuto.Di scena unInter minacciosa, appena sorpassata in vetta dalla Juventus nellanticipo di venerd, perci con brutte intenzioni e un ruolino esterno intimidatorio, cinque vittorie e un pareggio, nessuna sconfitta, passando sui campi di Juventus, Atalanta, Torino, Salernitana, Empoli e Cagliari. Contrasto stridente col ruolino interno del Napoli, umiliato da Garcia, appena due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, il pesante handicap della classifica azzurra.Ma con Walterone cominciata una nuova vita. Vittoria a Bergamo e buona prestazione a Madrid perdendo negli ultimi dieci minuti con tutti i titolari in campo (Osimhen nel secondo tempo), mentre quel furbacchione di Simone Inzaghi nel mercoled di Champions a Lisbona contro il Benfica ha limitato limpiego dei titolari, quattro senza schierarli (Sommer, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan), poco minutaggio per Lautaro, Thuram, De Vrij, Barella, Dimarco, Darmian pensando gi a questa trasferta di Napoli.Vedremo sul campo se questo sar un vantaggio concreto per la squadra milanese. A Torino contro la Juventus, domenica scorsa, lInter ha giocato una partita conservativa (1-1), rinunciando a prendersi la gara quando stata superiore nel secondo tempo.A Napoli, dovendo riprendersi il primo posto, lInter avr certamente un altro atteggiamento. Ma star sempre sulle sue, come suggerisce il 3-5-2 di Inzaghi, cercando il successo con folate improvvise, temibili sulle fasce Dumfries e soprattutto Dimarco a sinistra per i suoi cross radenti a vantaggio di Lautaro e con i palloni alti per Thuram (1,92). Sar una serata molto impegnativa per la difesa del Napoli che dovr essere convenientemente assistita dai centrocampisti e dai rientri degli esterni dattacco Politano e Kvaratskhelia.La partita potrebbe trovare la sua chiave di volta proprio sulle corsie esterne, soprattutto sulla fascia dove giocher Di Lorenzo contro Dimarco, mentre sul lato di Juan Jesus contro Dumfries il Napoli potrebbe soffrire (Darmian pronto a sostenere lesterno olandese).Ma anche vero che Dumfries e Dimarco dovranno dare man forte ai difensori raddoppiando contro Politano e Kvaratskhelia con Osimhen dal primo minuto a tenere in scacco i centrali nerazzurri.Il match proporr duelli determinanti e, nel cuore del gioco, gli azzurri dovranno reggere il confronto con un centrocampo tra i pi forti del campionato, frenando gli strappi di Barella, negando a Calhanoglu il tiro dalla distanza pericolosa specialit del turco, contenendo la fisicit di Mkhitaryan. La condizione atletica sar decisiva. Il Napoli ha pi fantasia rispetto allInter, ma dovr reggere lintera partita senza cali di energia. Sotto il profilo fisico, la squadra di Inzaghi sembra meglio attrezzata.Osimhen contro Lautaro il duello a distanza pi atteso, il nigeriano con 6 gol allattivo ma saltando quattro partite, largentino capocannoniere con 13 reti, sempre presente, media di un gol partita. Osi, se ha recuperato la piena condizione fisica, un cavallo matto che pu sfondare la difesa milanese col suo slancio impetuoso. In cinque partite contro lInter Osimhen non ha mai segnato (Lautaro 4 gol nei dieci confronti col Napoli).C questa doppia occasione in campo azzurro: Osimhen a caccia del primo gol contro lInter, il Napoli a rompere il tab del Maradona avaro di punti (7 in sei partite).La partitissima si annuncia in grande equilibrio. Pu romperlo la prodezza di uno dei protagonisti, peggio un errore fatale (allerta arancione per la difesa azzurra senza un vero terzino sinistro). Ma sar la compattezza di squadra da una parte e dallaltra a decidere il match.