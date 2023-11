Confermare la svolta di Bergamo

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 29.11.2023 )

Penultimo turno di Champions, il Napoli stasera a Madrid contro il Real.Il risultato conta relativamente, la qualificazione degli azzurri agli ottavi dipender dallultima partita contro il Braga al Maradona quando baster un pareggio per andare avanti.Ma a Madrid Mazzari cerca la conferma del clima nuovo percepito a Bergamo, un Napoli che ha ritrovato coraggio ed entusiasmo risollevandosi dal periodo grigio con Garcia.per questo che con ogni probabilit Mazzari schierer al Bernabeu la squadra migliore, in pratica la formazione che ha battuto lAtalanta col rappezzo in difesa per le indisponibilit di Olivera e Mario Rui (Juan Jesus terzino sinistro) e limpiego di Osimhen (Raspadori in panchina).Poi, in vista del match di domenica con lInter a Fuorigrotta, Mazzarri far i cambi opportuni per non stressare troppo i titolarissimi. Una buona prestazione al Bernabeu rinnover sicurezze ed entusiasmo per il campionato.questo il senso della trasferta spagnola mentre il pronostico pende dalla parte dello squadrone madrileno che resta tale anche con le assenze di Vinicius, Militao, Modric, Camavinga, Tchouameni e dei due portieri di prima fascia Courtois e Kepa.Lo scenario suggestivo del Bernabeu, 80mila posti, rinnovato per un miliardo di euro con tecnologie avanzatissime, la nuova copertura mobile e il terreno retrattile, caricher gli azzurri pi delle parole di Mazzarri.Per tutti loccasione probabilmente irripetibile da non fallire. Ecco perch questa partita di Madrid, ininfluente per la classifica del girone Champions, non vedr un Napoli in gita, ma una squadra che si batter per trarne il responso migliore e la conferma dessere capace di giocarsela con chiunque come nellanno dello scudetto.Il Real di Ancelotti attrezzato per vincere alla sua maniera di squadra padrona. Ritmo basso per spegnere lardore degli avversari, pieno controllo del match (4-3-1-2) e piena sicurezza di andare in gol con Bellingham, Rodrygo e Brahim Diaz (quello del 4-0 milanista al Maradona) in assenza di Vinicius.Quanto Osimhen e Kvaratskhelia potranno allarmare la difesa realista si vedr sul campo e, soprattutto, si vedr se la squadra azzurra sapr appoggiarli da mettere in discussione il risultato.Naturalmente, sar il cuore delle due squadre, il centrocampo, a orientare la gara sia nel sostegno difensivo che nella fase dattacco. Se il Real lamenta lassenza di alcuni titolari, nel Napoli sono da valutare le condizioni fisiche di Zielinski e Anguissa.La difesa, il reparto che Mazzarri dovr mettere a posto prima dogni altro problema, sar sollecitata da un avversario che va sempre a segno, alla media di 2,2 gol a partita, questanno allasciutto solo contro il Rajo Vallecano (0-0) al Bernabeu.Unaltra verifica in Spagna sar la tenuta degli azzurri nel secondo tempo. Saranno interessanti anche i cambi di Mazzarri nella ripresa.La scena internazionale non nuova per lallenatore toscano. Proprio col Napoli nella sua prima gestione, Mazzarri ha gi provato lemozione della Champions battendo il Manchester City di Roberto Mancini e il Villarreal, reggendo lurto del Bayern di Neuer, Lahm, Mueller, Ribery, Alaba, Schweinsteiger, frenando negli ottavi e ai supplementari col Chelsea di Drogba.E poi diciotto partite in Europa League per un totale di 26 match europei per il tecnico azzurro.Alla fine, Real Madrid-Napoli deve dirci se tornata la squadra campione dItalia o, almeno, se il Napoli sulla buona strada per riprendersi la scena dello scorso anno.Proprio contro il Real persino il Napoli di Garcia gioc allandata una gara apprezzabile, segnata dallautogol finale di Meret (2-3) e frantumata dalle piroette di Bellingham che stavolta giocher con un tutore a una spalla per una lussazione di tre settimane fa.