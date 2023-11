Napoli vince a Bergamo

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 26.11.2023)

Nel segno di Elmas come nellanno dello scudetto. Il macedone fissa il 2-1 a Bergamo come lanno scorso. Mazzarri debutta con una vittoria fantastica. Felice il ritorno sulla panchina azzurra.Il Napoli tiene il quarto posto respingendo lassalto dellAtalanta che era dietro appena un punto e puntava al sorpasso. Il Napoli vince a Bergamo com riuscito solo allInter. La Juve aveva fatto 0-0.C unaltra aria, un altro spirito, c un altro Napoli. bastato un allenatoreper scuotere la squadra.Mazzarri ha avuto un tempo breve per intendersi con gli azzurri. Ma la squadra ha respirato laria nuova. Si sciolta, ha ripreso sicurezza e determinazione, a tratti anche il gusto del gioco.Non stato facile perch il Napoli ha dovuto venir fuori dal pressing asfissiante dellAtalanta, uomo contro uomo, una partita daltri tempi.Gasperini spostava in avanti Koopmeiners per limitare Lobotka e arretrava Pasalic per frenare Anguissa.Triplicata la marcatura su Kvaraskhelia, non bastava Scalvini (1,94).Il Napoli persino in emergenza in difesa dopo 37 minuti quando Olivera si accasciava col ginocchio sinistro infortunato, entrava Juan Jesus nellinedito ruolo di laterale di difesa.Il Napoli andato in vantaggio nel primo tempo (44 colpo di testa di Kvaratskhelia anticipando Scalvini sul lancio di Di Lorenzo) mentre la gara era in equilibrio, con lAtalanta che ringhiava di fronte alla gara disinvolta degli azzurri.Nella ripresa, subito il pareggio di Lookman (53 colpo di testa sul cross di Hateboer), il Napoli ha colpito mentre lAtalanta alzava il pressing portandosi pi avanti.La squadra bergamasca attaccava con due esterni freschi, Hateboer subentrato a Zappacosta (33 per infortunio) e Ruggeri al posto di Bakker a inizio del secondo tempo.stata una gara dura, con molti falli.La difesa azzurra ha retto contro lindiavolato Lookman sotto il controllo di Rrahmani, mentre Natan spegneva le velleit di De Ketelaere, preferito in partenza a Scamacca.Era un Napoli di migliore qualit a centrocampo contro la fisicit degli atalantini. Lobotka governava il gioco alla sua maniera, Anguissa teneva in scacco Pasalic e Zielinski con una intelligente partita tattica (contro Ederson) sosteneva splendidamente la fase passiva. Politano e Kvaratskhlia avevano difficolt a sfondare, cos Raspadori sotto le grinfie di Dmjisiti.Lequilibrio del primo tempo (ma il Napoli era in vantaggio) si spezzava nella ripresa con unAtalanta votata allattacco pi furiosamente.Era abile Mazzari nei cambi (63 Elmas per Politano, Osimhen per Raspadori). Senza pi maschera, il nigeriano non ancora in condizione impensieriva la difesa bergamasca con la sola presenza e un paio di strappi, ma anche con lassist per il gol di Elmas sfruttando un errore del portiere Carnesecchi nel rimettere la palla in gioco.Era un Napoli ben disposto in campo, compatto e agile nel portarsi avanti. Mazzarri inseriva Ostigard per Natan e Cajuste per Zielinski (78) irrobustendo la fase difensiva. Il Napoli colpiva un minuto dopo con Elmas.LAtalanta impiegava Muriel per De Ketelaere e Scamacca per Lookman (83) disponendosi a un forcing finale senza esito. Il Napoli difendeva bene, Ostigard ed Elmas risolvevano due situazioni pericolose in area e Muriel si appassiva dopo un inizio scoppiettante.Una vittoria importante perch apre un nuovo campionato per il Napoli non pi appassito. Prima del vantaggio di Kvara, al Napoli veniva annullato un gol di Rrahmani per offside, ma era il segnale di una prestazione vincente.Nel finale del primo tempo, Gollini negava il gol a Koopmeiners e Carnesecchi lo negava a Zielinski.Ha giocato ancora Gollini per lindisponibilit di Meret. Confermato il 4-3-3. Mazzarri si fatto ammonire protestando per un fallo su Lobotka che larbitro lasciava correre.stata una partita ricca di episodi col Napoli protagonista una spanna sopra lAtalanta.iniziato bene i ciclo delle partite. Ora c un Napoli uscito dal periodo grigio in cui laveva cacciato Garcia.Mercoled a Madrid senza soggezione. Poi lInter al Maradona e la Juventus a Torino. Il Napoli pu ancora sorprendere.: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan (78 Ostigard), Olivera (37 Juan Jesus); Anguissa, Lobotka, Zielinski (78 Cajuste); Politano (63 Elmas), Raspadori (63 Osimhen), Kvaratskhelia.: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (76 Bonfanti); Zappacosta (33 Hateboer), Ederson, Pasalic, Bakker (46 Ruggeri); Koopmeiners; De Ketelaere (83 Muriel), Lookman (83 Scamacca).: Mariani (Aprilia).: 44 Kvaratskhelia, 53 Lookman, 79 Elmas.