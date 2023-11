Cinque salti in padella per Walter

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 25.11.2023)

Cinque salti in padella (Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus, Braga) per Walter Mazzarri in questo suo ritorno sulla panchina azzurra dove tutto pu solo migliorare dopo il passaggio della spigola francese, come scriverebbe La Capria.Walter dar sicuramente la scossa a una squadra di belli addormentati che avevano perso ogni carica emotiva, a parte la confusione di un gioco-non-gioco. Per Walterone, uomo di mare, subito un percorso dalta montagna gi stasera a Bergamo, prima tappa mai troppo amichevole di una arrampicata sulle successive asperit tra Champions e campionato.Proprio nelle difficolt, quandera pi giovane, Mazzarri si esaltava strappando imprese coi denti e senza giacca. Se avr conservato la stessa energia, sar capace di sorprenderci.Intanto, debutta a Bergamo avendo avuto poco tempo per preparare la partita senza pi di mezza squadra in giro per il mondo con le nazionali.Il debutto di Walter un salto nel buio e dovremo accettarne quello che ne verr senza conclusioni affrettate. Andr in campo la formazione-tipo col 4-3-3 e ancora senza Osimhen (in panchina).Mazzarri non tocca nulla, ma avr giocatori reduci da viaggi stancanti, qualcuno per gasato, Olivera dopo lepico (!) duello con Messi e Kvaratskhelia con i due gol rifilati alla Scozia e uno alla Spagna.LAtalanta, cercando un nuovo equilibrio, non pi la squadra assatanata degli anni precedenti, ma pur sempre una formazione offensiva, votata a giocare palla velocemente in avanti.Gasperini dispone di tutta una serie di mezzali che fanno un gran movimento e hanno un forte senso del gol, assistite dai cursori sugli esterni.A Mazzarri si richiede, prima di tutto, una organizzazione difensiva efficace, il Napoli subisce troppi tiri. Sar un lavoro tattico meticoloso che dar risultati pi in l, mentre sono vicinissimi gli attacchi di avversari molto pericolosi a cominciare da questo assortimento atalantino con Lookman, Ederson, Koopmeiners, Pasalic e Scamacca.Cavarsela a Bergamo sar un bellinizio per recuperare solidit e brillantezza. Mazzarri assicura entusiasmo e la migliore spinta emotiva. Vedremo probabilmente una squadra pi corta a protezione degli ultimi venti metri, ma anche aggressiva per un recupero-palla immediato.A Bergamo mancher Anguissa rientrato allultimo momento e si spera in una buona prestazione di Cajuste per lequilibrio e la forza del centrocampo.Rispettando le ultime formazioni, Mazzarri comincer con Raspadori in gran risalto nelle esibizioni con la nazionale. Tra i centrali della difesa ritorna Natan, ma forse Ostigard sarebbe un ostacolo pi esperto contro gli atalantini.Gollini in porta per lindisponibilit di Meret. Sul suo campo, lAtalanta ha fatto 0-0 con la Juventus e perso 1-2 con lInter. Il Napoli, sinora, stato una squadra da trasferta (14 punti, imbattuta), ma non ha ancora affrontato i campi delle prime cinque in classifica.Bergamo sar un test duro, peccato che Mazzarri non abbia avuto il tempo e la disponibilit di tutti gli azzurri per arrivarci al meglio.Sar in gioco il quarto posto con i bergamaschi appena un punto dietro al Napoli, come la Fiorentina che giocher a San Siro contro il Milan.La serie delle partitissime che aspetta gli azzurri ha una grande importanza per la classifica. Rimanere agganciati alla zona-Champions sar una bella impresa.