Il ciclismo dei gregari

di Adriano Cisternino



Dici ciclismo e pensi subito ad uno sport fatto di pane e fatica. Ma anche ad una disciplina di antica e gloriosa tradizione italiana.Una data per tutte: 1909, anno di nascita del Giro d'Italia. Uno sport ed una storia dunque che non potevano sfuggire ai racconti ed alle ricerche di Franco Esposito, giornalista e scrittore di visione ed esperienze olimpiche, giunto alla sua ventottesima pubblicazione.L'occasione arrivata quasi per caso. Erano due amici al bar, un ex-ciclista professionista ed un giornalista-scrittore. L'uno racconta, l'altro domanda, obietta, ricorda, puntualizza. E scrive. Massimo Codol, classe '73, lecchese di Introbio ma ormai residente a Grosseto per amore, professionista della bici dal '98 al 2012, specialit gregario. Una carriera al servizio di sei capitani.Di storie sul ciclismo ne sono state scritte tante. Biografie di campioni, rievocazioni corse antiche e altro ancora.Ma stavolta aalla penna dello scrittore non un campione da prima pagina. Stavolta a confessarsi un ciclista di professione gregario.Gregari si nasce (256 pagine,18 euro) il titolo del libro che si apre con la prefazione di Alessandra Giardini e si conclude con il preziosissimo indice dei nomi.recita il sottotitolo.Dunque, il ciclismo di chi suda, lotta, fatica tanto ma raccoglie poco, perch gran parte del raccolto che gli spetterebbe va a beneficio del suo capitano. Una figura, insomma, tipica di questo sport, difficilmente replicabile in altre discipline.Ne scaturisce cos quasi un secolo di corse raccontate a ruota libera. Dal ciclismo dei pionieri a quello dei nostri giorni, sofisticato, scientifico, tecnologicamente avanzato. Ricordi e aneddoti spruzzati qua e l, in ordine sparso, cos come emergono nel dialogo fra due amici esperti e competenti - sia pure da angolazioni diverse - man mano che affiorano dal calderone della memoria.Una mini-enciclopedia del ciclismo moderno, con nomi, luoghi e vicende in ordine sparso.Emergono figure rimaste quasi sempre nell'ombra, ma preziosissime pedine per i successi dei campioni. Come Andrea Carrea ed Ettore Milano per Coppi, Giovannino Corrieri per Bartali, e tanti nomi appena affiorati nella storia del ciclismo, in gran parte titolari di carriere che nascono e muoiono nell'anonimato. Eppure preziosi, fondamentali per i successi dei campioni.Da Moser a Saronni, da Fignon a Indurain, a Ullrich, Contador, Pantani, Nibali, Cipollini e tanti altri nomi eccellenti fino ai nostri giorni..., tutti devono la loro grandezza al sacrificio di colleghi meno famosi ma componente essenziale dei loro successi. E poi le lacrime di Merckx il cannibale, per accuse di doping, e la morte di Simpson stramazzato sul Ventoux .Una fetta del libro tocca anche al ciclismo a Napoli e in Campania. Con nomi importanti, come Angelo Damiano, oro olimpico nel tandem a Tokio '64, e poi con i Bove, Marzaioli, Mauso, Figueras, Commesso ed altri.Un grande romanzo del ciclismo, insomma, con un ampio capitolo dedicata alla triste vicenda del doping, che in questo sport ha scritto tristi e dolorose pagine. Oggi pare si sia voltato pagina.Quasi un secolo di ciclismo ripercorso attraverso il sottobosco delle tante figure ingiustamente trascurate dei gregari.un panorama poco visitato, certo, ma che rivela tanti lati spesso in ombra di uno sport da sempre appassionante, a tratti addirittura concorrente in popolarit col calcio.