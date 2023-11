“Colours”, quinto album di Cecilia Sanchietti

di Adriano Cisternino



Si chiama “” il quinto album di Cecilia Sanchietti in uscita il prossimo gennaio per l'etichetta Parco della Musica Record, in collaborazione con l'Istituto Italiano di cultura a Stoccolma e l'Ambasciata di Svezia a Roma.Sarà presentato venerdì 24 novembre (ore 21,30) sul palco del Bourbon Street in via Bellini 52 a cura del Live Tones.Sul palco, con la musicista romana anche Lutte Berg alla chitarra elettrica, Alessandro Gwiss al pianoforte e Luca Pirozzi al basso elettrico.Batterista e compositrice, Cecilia Sanchietti si è divisa a lungo fra il jazz ed un lavoro di cooperazione internazionale in giro per il mondo, finché la musica l'haassorbita totalmente, non senza risentire inevitabilmente del respiro ad ampio spettro del suo precedente lavoro.“Colours” nasce dal precedente Album pubblicato nel 2021 con il Cecilia Sanchietti Swedish Quintet "Postcard from Gamla Stan" e si propone di continuare il percorso precedentemente costruito: creare cioè musica con la fusione di suoni italiani e svedesi, dal mood jazz moderno, contemporaneo.Il nuovo CD disegna e immagina emozioni e stati d'animo. Ogni brano è un colore, un intimo riflesso del proprio vissuto che non necessita di parole, anzi ne è privo e per questo più vero.