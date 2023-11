Valentina Ranalli torna con “Seta”

di Adriano Cisternino



A distanza di circa un anno dal suo “Cantare Pieranunzi”, riecco Valentina Ranalli pronta con un nuovo disco.Si chiama “Seta”, di cui è voce, autrice e liricista e sarà presentato venerdì 24 novembre al teatro Summarte di Somma Vesuviana (via Roma n.15), in occasione della rassegna “Jazz & Baccalà”, l'iniziativa promossa qualche anno fa da Elio Coppola ed assurta presto ad un notevole interesse fra gli appassionati, grazie anche all'originale accoppiamento tra musica e gastronomia.Reduce da vari tour negli Stati Uniti, il suo ultimo album del 2022 è stato definito come la “Jazz Révélation” (Jazz Magazine). Ed ora Valentina Ranalli ripropone dunque il suo talento creativo e la sua talentuosa voce con “Seta”, un titolo (e un pezzo) che rievoca morbidezze soffici e nobili.Un lavoro realizzato con Francesco Marziani al pianoforte, Antonio Napolitano al contrabbasso e Massimo Del Pezzo alla batteria, per l'etichetta Emme Record Label.Nove tracce che hanno in comune soprattutto sonorità fresche e leggere tra le quali si intravedono riferimenti non banali, come “Lady’s gonna sing the blues” che richiama inevitabilmente Billie Holiday, o piccoli omaggi alla musica di Debussy o di Vardan Ovsepian.“Seta” dà il titolo al disco perché rappresenta anche uno stato d'animo, leggero e raffinato - un po' come tutto il lavoro - della cantautrice napoletana che sembra voler cogliere aspetti positivi della vita, con gentilezza ma anche con tanta energia.Al suo fianco, tre musicisti di spessore ed esperienza, come Francesco Marziani, vincitore del premio Urbani 2008, Antonio Napolitano, vincitore del premio “Jimmy Woode” del concorso “Chicco Bettinardi - nuovi talenti del jazz italiano”, e Max Del Pezzo che con le sue bacchette ha accompagnato artisti di fama mondiale come Greg Cohen,Dario Deidda, Giovanni Amato e Massimo Moriconi.