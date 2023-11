Il Napoli Basket sbanca Treviso e vola al terzo posto

di Mario Triggiani

Ancora un successo per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nell'ottavo turno di campionato ha sconfitto a domicilio la Nutribullet Treviso, ultima in classifica con ancora zero vittorie conquistate.Non stata una gara facile per la GeVi, che ha provato pi volte a chiudere i giochi in anticipo ma sempre stata prontamente recuperata dagli avversari, determinati a conquistare il loro primo successo davanti al proprio pubblico.Dopo un primo tempo in cui Napoli riesce ad andare in vantaggio in doppia cifra, Treviso recupera e passa addirittura avanti nel terzo quarto. Gli ultimi quindici minuti di gioco sono un susseguirsi di capovolgimenti di fronte e nessuna delle due squadre sembra riuscire a dare la spallata decisiva al match.Si arriva cos agli ultimi minuti, quando Napoli stringe le maglie in difesa e Treviso non riesce pi a trovare punti nel pitturato. Dall'altra parte del campo due triple di Pullen e Zubcic portano la GeVi in vantaggio e, dopo l'errore sulla sirena del trevigiano Booker, il team napoletano pu esultare con i tantissimi tifosi azzurri accorsi al PalaVerde.Con questa vittoria la GeVi conquista il terzo posto in classifica, frutto delle sei vittorie conquistate negli otto incontri disputati.Anche se la gara non stata dominata da Napoli come la classifica avrebbe potuto suggerire alla vigilia, coach Milicic pu essere contento di come i suoi sono riusciti a tenere a bada un avversario determinato a vendere cara la pelle.Ora il penultimo posto a ben dodici punti di distanza dalla GeVi ed il team napoletano pu cominciare a vedere con pi serenit ad un futuro che sembra suggerire che il finale di stagione vedr Napoli impegnata in ben altri discorsi che nella lotta per non retrocedere.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle 18:00, quando ospiter alla Fruit Village Arena la Vanoli Cremona nel nono turno di serie A.Gli avversari occupano attualmente l'ottavo posto in serie A, quindi rappresenteranno un buon banco di prova per misurare i sogni di gloria di una GeVi alla disperata ricerca dei punti necessari per assicurarsi la qualificazione alle prossime Final Eight di Coppa Italia, cui accederanno le squadre classificate alle prime otto posizioni al termine del girone di andata.: Booker 11, Harrison 16, Young, Allen 3, Paulicap 6, Bowman 9, Zanelli 4, Faggian 4, Mezzanotte 20, Camara 3.: Ennis 10, Jaworski 8, Sokolowski 11, Zubcic 18, Owens 6, Pullen 19, De Nicolao, Lever 7, Mabor, Ebeling, Sinagra, Bamba.