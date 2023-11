Pullen-show alla Fruit Village Arena ed il Napoli Basket sconfigge Varese

di Mario Triggiani



Prosegue inarrestabile la marcia della Generazione Vincente Napoli Basket, che nell'anticipo della settima giornata di campionato ha sconfitto all'ultimo respiro l'Openjobmetis Varese conquistando il quinto successo della stagione. Protagonista assoluto della gara stato Jacob Pullen, che dopo tre quarti giocati da ottimo giocatore di complemento si preso la scena nell'ultima frazione, facendo pentole e coperchi per la GeVi e trascinandola alla vittoria. La gara stata fino a quel momento estremamente equilibrata, con Napoli e Varese a provare a scavare il varco decisivo per vincere la gara venendo puntualmente recuperate dall'avversario. Il tasso tecnico mostrato dalle due compagini non altissimo, con tante palle perse e molti tiri aperti sbagliati, ma agli errori le due squadre hanno abbinato una grinta ed un agonismo che hanno reso la partita comunque pienamente godibile per i 3700 spettatori accorsi sugli spalti della Fruit Village Arena. Si arriva cos al quarto quarto, quando Pullen sale in cattedra e decide la gara. Il play americano negli ultimi dieci minuti mette a referto 23 punti, 3 assist, 2 palle recuperate e 5 falli subiti, compreso quello sul tiro da tre segnato che a venti secondi dal termine ha concesso a Napoli di andare sul +3. Varese viene prontamente mandata in lunetta per evitare che possa segnare la tripla del pareggio, ma dopo il 2/2 di Hanlan ai liberi la GeVi perde ingenuamente palla regalando a Moretti il possibile tiro della vittoria per la squadra ospite. La guardia varesina, per, sbaglia la tripla e cos sugli spalti ed in campo pu iniziare il tripudio partenopeo. Con questa vittoria Napoli arriva a cinque successi in sette gare giocate, confermandosi nella parte alta della graduatoria in attesa del resto delle partite di giornata. Gli azzurri, seppur non giocando il proprio miglior basket, sono riusciti a tenere testa ad un avversario che fino all'ultimo tiro ha lottato con tutte le sue forze per vincere il match. Quando mancano otto giornate al termine del girone di andata si fa molto probabile per la GeVi la qualificazione alla Coppa Italia di Torino, a cui accederanno le prime otto squadre in classifica al giro di boa. Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima, 19 novembre, al PalaVerde di Treviso contro la squadra veneta ancora a zero punti in classifica ed in piena crisi di gioco. Sar una sfida da non prendere sotto gamba, visto che anche nella gara con Varese si visto che quando Napoli si sente appagata e certa del successo rischia di venire spiacevolmente sorpresa dagli avversari. Lo sa bene coach Milicic, che anche in conferenza stampa ha ribadito come non sia rimasto soddisfatto dall'atteggiamento dei suoi giocatori in campo sottolineando quanto sia importante che si esulti solo a fine gara senza mai darla per vinta prima della sirena finale.: Pullen 33, Zubcic 24, Ennis 7, Jaworski, De Nicolao 2, Owens 15, Sokolowski 12, Lever 4, Bamba, Mabor, Saccoccia, Ebeling.: Shahid 14, Cauley-Stein 5, Ulaneo 6, Woldetensae 8, Zhao, Moretti 13, Virginio 5, Hanlan 12, McDermott 20, Assui, Brown 13