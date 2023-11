Pietra tombale sulla gestione di Rudi Garcia

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 13.11.2023)

Al Maradona, il Napoli non vince pi (3 sconfitte, un pareggio, 2 vittorie).Penultima in classifica, la squadra toscana passa 1-0 col gol di Kovalenko al 91. Fallita la conquista del terzo posto, gentile omaggio del Milan fermato a Lecce, a rischio la quarta posizione.crisi piena, la sosta pretende soluzioni definitive. Bocciato il 4-2-3-1 di Garcia nel primo tempo, bocciato anche il Napoli con Kvaratskhelia e Zielinski nella ripresa.Sotto la pioggia si accendono nel finale le luci dello stadio, ma il Napoli totalmente al buio. Senzanima, senza ritmo, smarrito. Una partita imbarazzante.LEmpoli lha governata con una precisa organizzazione di gioco: 4-5-1 in fase passiva, con cinque giocatori avanti nella fase dattacco.Il Napoli, pur tenendo palla, non mai entrato veramente in gioco, tenuto in scacco dalla squadra di Andreazzoli, il tecnico che ha battuto il Napoli per la quinta volta in sei partite.In un match confuso, Kvaratskhelia ha avuto la palla della vittoria all89, gran sinistro nellarea piccola sventato dal piede proteso di Berisha. Sarebbe stato un successo illusorio che avrebbe rimandato ancora la decisione di De Laurentiis (inutilmente negli spogliatoi durante lintervallo) per una svolta necessaria.Garcia rinuncia a Kvaratskhelia e Zielinski per un 4-2-3-1 improvvisato: Anguissa e Lobotka in mediana, Simeone prima punta sostenuto da Politano, Raspadori ed Elmas.Non funziona niente. Il Napoli cerca di stare a galla con la solita regia di Lobotka, che per non trova una squadra pronta, e il tandem di destra Politano-Di Lorenzo. C poco altro.Sar anche colpa del nuovo modulo, ma Raspadori non trova mai la posizione, Simeone fuori partita, Anguissa inguardabile, Elmas fa poco.Alla rivoluzione fallita di Garcia si aggiunge Gollini in porta (fastidio muscolare per Meret nel riscaldamento).Nel primo tempo il Napoli piazza due tiri che Berisha annulla a Politano (13) e ad Anguissa (14). Il promettente inizio azzurro si spegne subito.LEmpoli replica: due tiri a fil di palo (23 Cancellieri, 29 Ranocchia) e gran conclusione di Cambiaghi con salvataggio di Gollini (35).LEmpoli risponde pi che bene. Sulla fascia di Di Lorenzo (in declino) Cancellieri la mossa di Andreazzoli per mettere il Napoli in difficolt. Il terzino azzurro avanza e Cancellieri sgasa in libert (non c alcun recupero sullesterno empolese).E, poi, quando lEmpoli si distende con grande disinvoltura, Caputo e Cambiaghi, sostenuti da Fazzini e Maleh, attaccano pericolosamente.Nella ripresa, Garcia ci ripensa e rimette in campo Kvaratskhelia per Elmas e Zielinski per Simeone (54). Si torna a un confuso 4-3-3.LEmpoli cambia Bereszynski con Ebuehi, per avere un difensore fresco contro Kvara, e Gyasi per Cambiaghi, un giocatore fresco anche per attaccare (63), aggiungendo Kovalenko per Fazzini (71) per avere pi peso nella fase offensiva.Andreazzoli fiuta la possibilit del colpaccio vedendo un Napoli alla deriva. Kovalenko gli regaler la vittoria.Nel Napoli, Cajuste per Anguissa e Lindstrom per Politano (72). Uno squillo dellesterno danese, gran tiro da centravanti annullato da Berisha (75), ed tutto.Il Napoli arranca contro un avversario che gli concede nulla e contrattacca per vincere. C anche Mario Rui (84 per Olivera) nellinutile finale azzurro.Kvaratskhelia non segna, Kovalenko si. Il Napoli fila dritto allinferno.Tutti i fari puntati su De Laurentiis.Che cosa decide? In tribuna, Fabio Cannavaro ha assistito alla partita accanto al presidente. Sar la soluzione-tampone o c Mazzarri dietro luscio?: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera (84 Mario Rui); Anguissa (72 Cajuste), Lobotka; Politano (72 Lindstrom), Raspadori, Elmas (54 Kvaratskhelia); Simeone (54 Zielinski).: Berisha; Bereszynski (63 Ebuehi), Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (71 Kovalenko), Ranocchia (79 Grassi), Maleh; Cambiaghi (63 Gyasi), Caputo, Cancellieri (79 Maldini).: Prontera (Bologna).: 91 Kovalenko.