Comandante, di Edoardo De Angelis

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato all80esima Mostra del Cinema di Venezia,di, ispirato alla storia vera di, nato a Messina nel 1908 e entrato allAccademia navale di Livorno nel 1923.Divenuto comandante di sommergibili, nonostante un incidente gli avesse arrecato danni alla schiena per i quali avrebbe potuto ottenere la pensione di invalidit, durante la II Guerra Mondiale rimane in servizio come capitano del sottomarinoNella notte del 16 ottobre 1940 una nave belga a luci spente attacc il sommergibile italiano e Todaro ne ordin laffondamento.Scopr poi che era il piroscafodel Belgio, un paese che era ancora neutrale. Comunque decise di andare contro le regole dellepoca e salv i 26 naufraghi accogliendoli a bordo, perch la legge del mare per lui contava di pi della legge della guerra.Purtroppo leccessivo peso del numero di persone a bordo accrebbe il rischio di essere colpiti dal nemico, impedendo limmersione del sommergibile. E in effetti dopo qualche giorno, ilincroci un convoglio inglese che intendeva affondarlo.Per evitare tale rischio,trasmise al comandante inglese un messaggio in cui spieg la situazione e chiese una tregua per portare in salvo i civili. In modo imprevisto la tregua fu concessa e il comandante Todaro raggiunse le Azzorre, dove fece sbarcare i superstiti del Kabalo.Insomma, regista e sceneggiatore insieme allo scrittore, attraverso questa storia vera, esalta il valore del soccorso, simbolo della pi nobile identit italiana. Magistrale linterpretazione dinel ruolo di un personaggio coraggioso che purtroppo potrebbe essere tacciato di retorica, in un mondo cinico che oggi rimane indifferente di fronte a tanti migranti annegati nel Mediterraneo.al Festival di Venezia ha affermato quanto segue :ha aggiunto: "".(Da Comingsoon)chiaro che il problema andrebbe affrontato non solo a livello italiano, ma anche europeo e internazionale, poich il fenomeno epocale delle migrazioni si pu risolvere solo con maggiore solidariet da parte di tutti e soprattutto creando vivibilit in paesi in cui imperversano guerre, fame e malattie.Notevole il cast includenteLa fotografia di, il montaggio di, le musiche sono dinato a Napoli nel 1978, regista sceneggiatore e produttore cinematografico.Tra i suoi film ricordiamoEcco il trailer del film: https://www.comingsoon.it/film/comandante/62412/video/