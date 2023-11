l Milan offre il terzo posto

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 12.11.2023)

Il Milan da 2-0 a 2-2 a Lecce offre al Napoli la conquista del terzo posto.Battendo lEmpoli stamattina al Maradona (12,30) gli azzurri andrebbero al sorpasso sui rossoneri.Evviva, un po di luce. Intanto, bisogna far fuori lEmpoli. Poich per questo Napoli non ci sono partite facili, non tutto scontato, a parte il tab casalingo.Diego arrabbiato. Nello stadio col suo nome, il Napoli non vince da quattro partite (pari con Union Berlino e Milan, sconfitte con Fiorentina e Real Madrid). Nonostante i tempi grigi e la vergogna casalinga, il Maradona sar stamattina al completo.Contro lEmpoli ancora un esame per Garcia, tormentone dellanno. ancora una occasione di riscatto per gli azzurri che a Fuorigrotta hanno raccolto la met dei punti in classifica (7 in casa, 14 fuori da squadra imbattuta).Andamento spento di un Napoli indecifrabile ed etichettato come squadra forte con i deboli (Frosinone, Sassuolo, Lecce, Verona, Salernitana) e debole con i forti (Lazio, Fiorentina, Milan).Arriva la seconda sosta del campionato e non si sa che cosa sia il Napoli dopo lo scudetto. Tracce di gioco della passata bellezza, qualche exploit individuale (Politano, Raspadori), secondo attacco e quarta difesa del campionato, mai pi di due vittorie di seguito. Sul punto di rilanciarsi, cade. E Garcia resta sempre appeso ai risultati. Anche il tecnico si rialza dopo le cadute.Mentre il gioco latita e manca soprattutto una continuit di rendimento, il Napoli quarto con affaccio sul terzo posto. Se resister sino alla fine avr centrato lobiettivo minimo di questa stagione e cancellato lo scudetto.Cominciamo a farcene una ragione. Si continua a dire che la squadra forte, seconda solo allInter, ma sul campo questa forza non si vede.Non governa pi le partite, subisce gli avversari, gioca sempre male una delle due frazioni delle gare, prende gol da schiaffi.LEmpoli penultimo, seconda peggior difesa del campionato, tre punti fuori casa (linaspettata vittoria a Firenze), tre gol allattivo, dovrebbe assicurare la sopravvivenza di Garcia.Non vincere sarebbe il disastro definitivo col cambio della panchina non pi rinviabile. impensabile che il Napoli faccia clamorosamente cilecca aprendo una crisi devastante.Giocheranno gli stessi delle ultime partite, ma forse sarebbe il caso di rilanciare Simeone che appare scontento per il minimo impiego. Non ci sar Osimhen, che nonostante lassenza, tre partite di campionato saltate, rimane il capocannoniere con sei gol, un altro segnale della crisi azzurra, e il ruolo di sfondatore tocca a Kvaratskhelia non ancora nelle brillanti condizioni dellanno scorso, fermo a tre reti.Politano in stato di grazia (cinque gol). Raspadori, oscurato dalla difesa dellUnion Berlino, pu riproporsi al meglio. Allerta arancione in difesa perch lEmpoli ha attaccanti agili (Caputo, Baldanzi). Solo un Napoli disattento pu complicarsi il match.Un po di ottimismo. La vittoria nellaria, i problemi magari restano, ma con tre punti e il terzo posto si potranno vivere i dodici giorni della sosta senza mestizia. Poi, fuochi dartificio contro Atalanta fuori, Inter in casa e Juventus a Torino. Triplice salto mortale per trapezisti esperti.