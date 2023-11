Aurelio De Laurentiis e l’importanza dell’allenatore-ombra

di Mimmo Carratelli

(da: Guerin Sportivo novembre 2023)

Lo smarrimento azzurro dell’autunno nero è cominciato alle 21,34 di martedì 3 ottobre (Octobertest) quando il ventenne inglese Jude Bellingham, figlio di un sergente di polizia e di mamma Denise di origini africane, con quella sua faccia da mulatto allegro sguscia tra Anguissa e Lobotka, infinocchia sull’anticipo Ostigard e fa secco Meret alla fine della sua irresistibile danza tribale che dissolve il Napoli.Versati al Borussia Dortmund dal Real Madrid 103 milioni più 30,9 di bonus, e 12 milioni netti di stipendio al ragazzo, Bellingham è uno di quei giocatori che il Napoli non si potrà mai permettere. Questo è il pensiero triste sugli spalti. Per la verità il Napoli aveva cercato di prendere l’altro Bellingham, lo spagnolo Gabri Veiga del Celta Vigo, offrendogli 2,2 milioni di stipendio polverizzati dai 12,5 dei sauditi dell’Al-Ahli che si son presi il prodigio galiziano a Gedda. Fine dei sogni.La sera col Real Madrid si conclude con la sassata di Valverde e Meret prima devia il pallone sulla traversa e poi di schiena lo spinge in rete per il 3-2 dei realisti. Disastrosa congiunzione di astri, pali, schiene e pateracchi vari.Cinque giorni dopo, contro la Fiorentina, il Napoli incassa altri tre gol, smarrendosi nel tourbillon viola e prendendo un gol persino da Giacomo Bonaventura, il mancato Bellingham di San Severino Marche. Lo stadio fischia senza pietà per i vinti.Nella confusione di gioco, sentimenti, patimenti, sostituzioni e insubordinazioni, tre paladini della Grande Bellezza sfumata, gli assi Kvaratskhelia e Osimhen e l’instancabile corriere della fascia destra Politano invitano Garcia con inequivocabili gesti a farsi un viaggio dove non batte il sole.A questo punto, a Castelvolturno, sulla scena shakespeariana del fallito sogno di mezza estate, l’ombra di Banco Spalletti che appare dovunque e Garcia più indeciso di Amleto, appare la leggendaria figura di Re Lear De Laurentiis che urla avanguardie di fulmini che fendono le querce bruciate la mia testa bianca.È l’ora solenne del pentimento. Il Re Lear di Castelvolturno ammette d’avere trascurato il Napoli, impegnato com’era stato nell’ultimo film di Carlo Verdone e nel trasferimento della sede della Filmauro a piazza Venezia con balcone annesso, e recita. Cronisti bene informati riferiscono che Aurelio ha conosciuto Conte alle Maldive e così si concretizza il famoso triangolo delleLe allegre comari di Windsor impazzano nelle ambiguità sulla panchina azzurra. Ma poiché Conte si nega e non c’è soluzione,Garcia viene confermato da un irato De Laurentiische prende in pugno la situazione e con animo fortesi acquartiera a Castelvolturno giorno e notte per raddrizzare la nave azzurraNessuno sa quali arti marziali, copione cinematografico, testo di Coverciano, bastone e carota, circonvenzione di incapaci, botta e risposta,usi De Laurentiis per scongiurare il crollo del domani impero e la crisi definitiva della squadra campione d’Italia.Sentitosi tradito, De Laurentiis tocca le corna del sentimento. Vibrano le parole cinepanettesche e i giocatori, pur non essendo, promettono impegno se non ingegno.Poiché Aurelio procede nel lavaggio dei cervelli e nel pedicure tattico, si adombra l’ipotesi suggestiva di un presidente che si fa allenatore-ombra e indica diagonali e sovrapposizioni, marcature preventive e raddoppi, materia in cui De Laurentiis è erudito dopo vent’anni nel mondo del calcio di incompetenti e schiavi di Sky e Dazn.Convincendosene e autoproclamatosi protagonista dello scudetto urbi ed orbi di tanto spiro col figlio Edo, al quale attribuisce la scoperta di Kvaratskhelia, ipotesi assai dubbia, Aurelio veste i panni del pompiere, del taumaturgo e del salvatore della patria nell’inferno azzurro di cristallo, Aurelio sempre protagonista nel bene e nel male.E Garcia? Escluso che si rechi al monastero di Santa Chiara, resta al suo posto, non si dimette e non si fa dimettere, dichiara è bello che il presidente si è fatto vivo e si batte insieme a noi e così, un po’ dimezzato e un po’ inesistente, come lo definirebbe Italo Calvino, Rudi Garcia si conferma sulla panchina azzurra, avvinto come l’edera.Il Napoli risorge e vince sul campo del Verona. Vince ma non convince scrivono i critici più attenti, ma intanto, com’è e come non è, De Laurentiis che ha letto i diari di Boniperti proclama, e avendo studiato l’intero frasario del corto muso Allegri aggiungeDopo la permanenza costante e psicotecnica a Castelvolturno, il presidente è in tribuna al Bentegodi. Non abbandona più la squadra, sostiene Garcia,, benedice Kvaratskhelia che fa due gol,e si fa vedere da angelo custode in sala stampa mentre Garcia parla.Aurelio è ormai dovunque, patrono e protettore, master & commander, soprattutto commander, unico erede di Sangennarmando, sostenitore obtorto pollo di Rudi Garcia.La vittoria rilancia Rudi con molti se e tanti ma. Lui contrae il viso, solleva la bocca dal fiero pasto dei tre punti, guarda in faccia i giornalisti al seguito del Napoli, si toglie i giornali dalle scarpe e proclamarivelazione che scuote la città di pochie di molti te ne vaje o no.Aurelio non si trattiene e cala il due di picche con una lectio magistralis sui giornalisti napoletani, spernacchiandoli di fake news. Madamina, il catalogo del disastro è questo.Tra dissapori, giornalismo, amici e nemici, il Napoli va a Berlino per la Champions e vince con un fulmine di Raspadori sull’invito al gol di Kvaratskhelia. Eraldo Pecci in tv sottolinea che è la seconda vittoria di De Laurentiis allenatore, un tortellino d’ironia del campione più battutista della storia del calcio.Tra riso forzato e bisi, un po’ per celia e un po’ per non morire, viene fissato nella partita col Milan il test significativo della guarigione del Napoli che non ha ancora vinto un match contro squadre di livello avendo ceduto a Lazio, Real Madrid e Fiorentina.Questa è ormai la stagione azzurra, un esame dopo l’altro fra insoddisfazioni, stroncature, sospetti, accuse, infelicità, gli infortuni di Osimhen e Anguissa, e ambarabà, ciccì, coccò nel 4-3-3 sul comò.Il Milan, che ha strapazzato il Napoli nell’anno dello scudetto, non è più lo stesso e paga gli errori della difesa (vedi Napoli e poi Tomori) sprecando il vantaggio di due gol.Il Napoli, frienn Maignan, rimedia un pareggio rocambolesco. IQuant’è bello Garcia che se fugge tuttavia si può esser lieti, sia: di doman non c’è certezza.Ottobre se ne va e il Napoli è così cosà. A Castelvolturno appare Tonino Carotone che sentenzia è un mondo difficile, e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto.È il nuovo inno del Napoli.