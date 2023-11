Flop imprevisto, fallisce il rilancio azzurro

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 09.11.2023)

Un Napoli lento, senza fantasia, con un palleggio sterile, fallisce contro lUnion Berlino, reduce da dodici sconfitte consecutive, bloccandosi sul pareggio (1-1) al Maradona dove sembra sia difficile vincere.



La qualificazione agli ottavi della Champions non compromessa, ma un clamoroso passo falso. possibile che sar decisiva lultima partita contro il Braga a Napoli.



LUnion ha giocato una onesta partita difensiva, ultima barriera a cinque, i due attaccanti nella met campo tedesca, e ha colpito in contropiede col Napoli scopertissimo, tutti avanti dopo un corner.



Il gol del vantaggio di Politano (39) stato una pallida illusione.

Contro la densit difensiva dellUnion il Napoli non ha mai dato limpressione di sfondare, portando a casa 18 inutili corner.



I tedeschi hanno bloccato le fasce con le doppie marcature di Juranovic e Jeckel su Kvaratskhelia, di Rousillon e Leite su Politano.



Il georgiano mancato completamente, sfoderando un paio di spunti, ma giocando ancora in maniera involuta e troppo individualista.



Politano si mosso molto, stato pericoloso, ha puntato continuamente la porta di Ronnow, ci ha cavato un gol (sul cross di Mario Rui), ma alla fine si arreso anche lui.



Raspadori, molto attivo, cercando di muovere la difesa tedesca, si spento alla distanza.



Dalla panchina un Garcia immobile non ha dato mai la scossa. Lobotka ha lavorato molto, anche Zielinski, meno Anguissa. Ma stato sempre un gioco a ritmo basso per sorprendere lUnion.

Alla distanza, il Napoli apparso stanco e confuso. Il successo doveva essere costruito nel primo tempo, a energie fresche. Il Napoli ha preso un palo con Natan (24), si visto annullare il gol di Anguissa per il fallo di Di Lorenzo (30), andato in vantaggio, ma non ha avuto la forza e il brio per raddoppiare.



LUnion ha giocato di rimessa (buona partita di Rrahmani e Natan). Ha preso un palo con Juranovic alla fine del primo tempo. Ha pareggiato in contropiede, dopo un corner a favore del Napoli, su un lungo lancio di Roussillon col solo Lobotka a presidio della met campo azzurra contro Fofana e Becker, le due punte tedesche, che non hanno perdonato: Meret respingeva la prima conclusione di Becker e Fofana segnava a porta vuota (52).



Non c stata alcuna reazione del Napoli che ha continuato col suo tran-tran sterile.

Si avvicinato al gol con Zielinski (50), Rrahmani (82), Simeone (86), Cajuste (93), ma erano exploit avventurosi.



Nella ripresa, col Napoli in declino, lUnion ha invaso maggiormente la met campo azzurra. In qualche occasione (56 Becker, 61 Fofana, 69 Trimmel, 91 Tousart) ha sfiorato il colpaccio.



Il Napoli non ha mai avuto la forza di impadronirsi del match. mancata la velocit necessaria per fare breccia contro il 5-3-2 dei tedeschi. Il portiere Ronnow non ha dovuto compiere alcun intervento decisivo.



A met ripresa, lUnion ha inserito forze fresche a centrocampo (64 Trimmel per Juranovic, 70 Trousart per Khedira e Kral per Laidouni, 79 Gosenz per Roussilon e Aaronson per Haberer) potenziando la diga difensiva.



I cambi del Napoli non hanno sortito effetto come il 4-2-4 finale con Politano (poi Lindstrom), Raspadori, Simeone e Kvaratskhelia ad attaccare.

Non c stato un vero tiro pericoloso tra i pali di Ronnow.



Il rilancio azzurro, dopo lincoraggiante prova di Salerno, fallito. Il Napoli apparso svuotato di energie e con idee confuse sul giro-palla comandato da Lobotka. Alla distanza calato anche di Lorenzo.



NAPOLI-UNION BERLINO 1-1 (1-0)



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (76 Olivera); Anguissa, Lobotka (76 Simeone), Zielinski (90 Cajuste), Politano (87 Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia.



UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Leite; Juranovic (64 Trimmel), Haberer (79 Aaronson), Khedira (70 Trousart), Laidouni (70 Krral), Roussillon (79 Gosens); Becker, Fofana.



ARBITRO: Makkelie (Olanda).



RETI: 39 Politano, 52 Fofana.



CHAMPIONS LEAGUE GIRONE C

Napoli-Union Berlino 1-1

Real Madrid-Braga 3-0



CLASSIFICA:

12 Real Madrid (gol 9-3);

7 Napoli (6-5);

3 Braga (5-9);

1 Union Berlino (3-6).