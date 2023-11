E questa sera non conta solo il risultato

di Mimmo Carratelli (da: Roma dell8.11.2023)

Dalle conferenze-stampa di Garcia non si ricava molto, neanche alla vigilia di partite importanti. Formazione azzurra e analisi dellavversario, zero. Si ritiene che il Napoli affronter lUnion Berlino con la formazione di Salerno che ha mostrato visibili segni di miglioramento.In partenza, contro i tedeschi, dovremmo vedere il 4-3-3 dellArechi che ha riproposto tracce del passato con Spalletti, poi con i cambi Garcia potrebbe ritoccare la squadra. Ci si augura che non debba farlo perch costretto da un andamento negativo della partita.Siamo al quarto turno del girone di Champions e una vittoria azzurra significherebbe gi il passaggio agli ottavi. La classifica favorevole al Napoli, tre punti sul Braga che stasera giocher sul campo del Real Madrid. Ma, contro lUnion, non sar un partita facile nonostante la squadra tedesca arrivi appesantita da tredici sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions.A Berlino ci volle un gol di Raspadori al 65 per vincere. E a Madrid lUnion, con una grande partita difensiva, ha resistito al Real sino al 94 prima di piegarsi al gol di Bellingham.La fisicit dei berlinesi, con nove giocatori della rosa sul metro e novanta, gli consente una certa pressione sullavversario. Se ne dovrebbe dedurre che lUnion pu schierare una difesa molto forte se non fosse che, nelle dieci partite della Bundesliga, questa squadra di corazzieri ha incassato 22 gol. La fisicit non tutto quando non viene sostenuta da valori tecnici.In ogni caso, c da aspettarsi unorgogliosa resistenza dei tedeschi, senza pi speranze in Champions, per cavarsela al Maradona con una serata onorevole.Al Napoli occorrerebbe trovare subito il vantaggio per non impigliasi in un match corpo a corpo rischiando anche infortuni.A Berlino s visto un Napoli pi di contenimento che di aggressivit offensiva, ma erano diversi i presupposti della partita. Bisognava cercare il successo senza esporsi troppo.Stasera, il Napoli deve vincere per liquidare senza altri affanni la qualificazione agli ottavi, anche se un pareggio non sarebbe la fine del mondo. Il secondo posto degli azzurri nel girone Champions appare inattaccabile.Si sottolinea questo mezzo tab del Maradona dove il Napoli, in campionato, imbattuto in trasferta ha beccato due sconfitte e, in Champions, ha ceduto al Real. Ma queste sono le fantasticherie di ogni vigilia.Il fatto che, risultato a parte, si vorranno vedere confermati stasera quei miglioramenti del Napoli intravisti a Salerno per un completo rilancio della squadra dopo lincerto avvio di stagione.Dopo la nuova sosta per la nazionale, il calendario opporr agli azzurri tre ostacoli alti e consecutivi: fuori con lAtalanta, a Napoli con lInter, a Torino con la Juventus. importante che le sfide con lUnion Berlino stasera e, domenica prossima, con lEmpoli mostrino un Napoli in piena salute e che sia tornato ai livelli dello scorso anno o quasi.La sosta consentir il recupero di Osimhen atteso al rientro e forse disponibile contro lAtalanta.Ecco che Napoli-Union Berlino va al di l delle esigenze in Champions. Il test con i tedeschi sar importante. LUnion non regaler nulla e il Napoli dovr tirare fuori il meglio per vincere e convincere. Altrimenti torneremo a discutere di Garcia e a rimpiangere il grande futuro dietro le spalle.Annotazione curiosa. Mentre a Napoli lallenatore francese continuamente sulla graticola, sottoposto a un continuo esame, in Germania unaltra cosa. Il tabloid berlinese Bild, cinque milioni di copie, di fronte alla disastrosa stagione dellUnion e alla situazione del suo allenatore, ha appena titolato:Un allenatore perdente amato di tifosi e dai media. In Italia, Urs Fischer gi sarebbe stato spedito a SantElena.