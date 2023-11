Il Napoli Basket mette il turbo e sbanca Pesaro

di Mario Triggiani



Netta vittoria per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nell'anticipo della sesta giornata di campionato ha sbancato la Vitifrigo Arena di Pesaro con una prestazione maiuscola che ha visto gli azzurri chiudere la gara gi ad inizio terzo quarto.La GeVi affronta qualche difficolt nel primo quarto, quando una difesa troppo generosa impedisce la costruzione di buoni tiri in attacco. Pesaro ne approfitta e va in vantaggio trovando punti facili nel pitturato.Ad inizio secondo quarto, per, coach Milicic d la giusta carica ai suoi, che mettono in scena uno show di pregiato livello volando in doppia cifra di vantaggio grazie alle triple di Zubcic e Jaworski.I tentativi di recupero da parte di Pesaro sono troppo velleitari, soprattutto perch Napoli punisce ogni errore difensivo dei padroni di casa.Una schiacciata di Owens che vale il +22 chiude di fatto il match gi a met della terza frazione. Negli ultimi minuti c' spazio anche per le seconde linee Ebeling, Sinagra e Mabor, con il centro del Sud Sudan che trova i suoi primi punti in Serie A.La convincente vittoria di Pesaro conferma l'ottimo momento di forma della GeVi, che in questo inizio di campionato ha conquistato quattro successi in sei gare disputate. La piazza napoletana caldissima ed anche ieri si fatta sentire nel settore ospiti, estasiata dallo spettacolo visto sul parquet dalla squadra azzurra, che a fine match si recata dai propri tifosi per festeggiare insieme suggellando ancora di pi l'unione tra gli uomini di coach Milicic e la tifoseria partenopea.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato prossimo, 11 novembre, quando ospiter la OpenJobMetis Varese alla Fruit Village Arena di Fuorigrotta. Si tratter di un difficile impegno che servir per confermare il buon momento di forma degli azzurri e continuare a volare sulle ali dell'entusiasmo verso una posizione in classifica sempre pi alta.: McCallum 10, Bluiett 19, Visconti 7, Ford 12, Tot 14, Bamforth 7, Maretto, Tambone 2, Stazzonelli, Mazzola 1, Mockevicius 5.: Pullen 13, Zubcic 15, Ennis 13, De Nicolao, Jaworski 25, Owens 16, Sokolowski 11, Ebeling, Lever 2, Mabor 2, Bamba, Sinagra.