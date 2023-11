Da Salerno un trittico sotto esame

di Mimmo Carratelli



Ha ripreso a giocare un bel calcio la Salernitana strapazzando la Sampdoria in Coppa Italia marted scorso, ma in campionato, anche dopo il cambio da Paulo Sousa a Pippo Inzaghi, il passo ancora negativo.La squadra granata terribilmente in ritardo, ultima e con appena sei gol messi a segno, zero vittorie. Le sue partite diventano battaglie. Ma la Salernitana non compagine da battaglia, forse per questo ha dato via molti punti.Il gioco la sua vera cifra identitaria con protagonisti di buona tecnica, il centravanti senegalese Dia lOsimhen granata, Candreva nonostante gli anni (36) cava fuori ancora numeri di alta classe, Bohinen ma anche Mazzocchi, Maggiore, Botheim e Bradaric sono giocatori di valore, il portiere messicano Ochoa un favoloso acrobata tra i pali e, di recente, lattaccante nigeriano Ikwuemesi e la mezza-punta Tchaouma del Ciad hanno mandato bagliori di luce.Non si capisce proprio come la Salernitana abbia imbroccato questa annata decisamente storta.un derby crudele per la condizione di classifica del club del presidente Iervolino e del direttore sportivo Morgan De Sanctis, portiere di felici stagioni azzurre, e per la necessit del Napoli di risalire per non restare fuori dalla zona Champions.La posta in gioco vale moltissimo per le due squadre.Il Napoli alle prese con una trasformazione tattica dal 4-3-3 al 4-2-3-1 pi gradito a Garcia. Contro il Milan, la squadra azzurra ha variato il suo assetto nella ripresa per recuperare il risultato proponendo un 4-2-4 e il pi convincente 4-2-3-1 con Raspadori sotto-punta e Simeone centravanti.Si rimessa in corsa, contro i rossoneri, per gli spunti individuali di Politano e Kvaratskhelia, ma anche per il maggior carattere sfoderato nel secondo tempo. A Salerno ci sar bisogno di tutto, del gioco di squadra, della buona tempra degli azzurri e delle soluzioni di classe individuali.Il clima di questo derby sempre improntato a una certa animosit sugli spalti.Laugurio che il confronto sia solo una sana partita di calcio in una cornice di grande correttezza e sportivit. Salernitana e Napoli non hanno bisogno di aggiungere difficolt esterne alla loro delicata stagione.Il 4-2-3-1 di Garcia, se assegna finalmente a Raspadori il ruolo pi congeniale al giovane talento bolognese, sacrifica forse Lobotka nella mediana a due. Nel settore, il recupero di Anguissa una nota altamente positiva per la personalit e le capacit tecniche e fisiche del camerunese. Ostigard, con Olivera, torna a rafforzare una difesa che ha patito il Milan arrembante del primo tempo al Maradona.La classifica concede al Napoli un certo vantaggio nelle quote dei bookmakers, ma tocca vedere che tipo di partita proporr la Salernitana e quanto sar capace la squadra granata di impegnare il Napoli nel pressing, nella corsa, nella velocit.Il Napoli dovr avere ben chiaro che si tratta di una partita difficile e che approcciarla con la determinazione giusta sar essenziale.Il Napoli deve smettere di concedere agli avversari un tempo di gioco, talvolta i primi 45 minuti, altre volte la ripresa abbassandosi e avendo il fiato corto. A Salerno gli azzurri dovranno essere presenti e lottare per 90 minuti e oltre.Il Napoli ancora sotto esame.Stavolta il trittico sotto losservazione della critica comprende questa trasferta di Salerno, forse il test pi impegnativo, il ritorno con lUnion Berlino mercoled al Maradona e il match con lEmpoli la domenica successiva allora del rag (12,30) ancora a Fuorigrotta.