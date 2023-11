Il disperato Diego che piaceva al Barba

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 03.11.2023)

In questa valle e golfo di lacrime che ha decretato senza ombra di dubbio, qui dove il ragazzo pi generoso e fragile del mondo stato felice e perduto, lasciando una traccia profonda nella pelle della citt, qui dove la gioia e il dolore sono una cosa sola, com stata la vita di Diego, le parole di Francesco sono state un graffio al cuore. Luomo Maradona ha fallito.Il Barba ha sempre sorriso e sopportato lo scapestrato scugnizzo di Buenos Aires e, finch ha potuto, lha salvato due volte sulla soglia della morte, a Punta del Est e a Buenos Aires. Perch sono proprio i peccatori, proprio la pecorella smarrita e non i 99 giusti che d gioia al Cielo, come racconta Matteo.Smarrito era il pibe quando lasciava il prato delle sue delizie, la dura lotta, solitaria e straziante, contro il vizio e la perdizione, il vuoto di una solitudine incompresa, un macigno sul suo cuore, la resa dolorosa di un ragazzo ribelle, fiaccato da una dipendenza assassina, ingiuriato, tradito, squalificato, incarcerato, vilipeso, usato e gettato via, solo contro tutti.Non ingann mai nessuno, il pibe, solo se stesso, e tutto pag e, quando la sua vita finita, non era in debito col mondo, aveva pagato i suoi errori, uno a uno. In una straziante apparizione alla tv argentina confess la caduta nella polvere bianca, apr il suo cuore, si mostr nudo e vulnerabile, sconfitto, grasso ma sincero, e forse felice. Aveva lottato come un leone contro la droga e, alla fine, ce laveva fatta dopo avere pianto lacrime di rabbia e di ingiustizia patita.Giovanni dice chi senza peccato scagli la prima pietra. E, allora, il pibe non ha fallito come uomo. Peccando, stato uomo fino in fondo, con lumana debolezza che pu solo intenerire il Cielo. Giudicare facile, su questa Terra, comprendere un po meno, ma lass un peccatore, un uomo perduto, una pecorella smarrita sono nel cuore e negli occhi del Barba.Maradona non sarebbe stato Maradona senza la sua vita drammatica. questo il segno che ha lasciato. Il segno di una umanit felice e dolorosa, imperfetta naturalmente, con sentimenti forti, generoso e umile, esponendosi alle tempeste del mondo senza sfuggirle, senza nascondersi, cadendo e risorgendo, mai pavido e ipocrita, un uomo vero con tutte le fragilit delle creature umane.Luomo Maradona non ha fallito. stato uomo fino in fondo. Noi del golfo azzurro labbiamo amato non tanto per i suoi incantesimi sul prato verde, dove dispensava gioia da giocoliere sublime, ma proprio per la sua vita intensa, per i suoi errori e le sue cadute che lo avvicinavano alle nostre esistenze in bilico, alle nostre debolezze, ma lui, il pibe, pi forte e coraggioso di noi tutti.perch il suo gioco non era solo raffinatezza tecnica, ma felicit vissuta e offerta, un incantesimo che andava direttamente al cuore, un messaggio di gioia, i suoi palloni erano coriandoli colorati, le sue finte un gioco di prestigio senza mai irridere allavversario, leale in campo, ma anche deliziosamente furbo (la nostra furbizia napoletana?) a Udine e allAzteca.Luomo Maradona ci rimasto nel cuore.Nei giorni delle notti bianche a Napoli, della crisi profonda, quando Diego si nascondeva nel bagno, piegato dalla droga, l nellabitazione di via Scipione Capece, sulla collina di Posillipo, per nascondersi alle due figlie, e la pi piccola bussava alla porta del bagno, mentre la pi grande gi lo giudicava, in quei giorni Fernando Signorini, il suo amico pi vero, disse con Diego andrei in capo al mondo, con Maradona no.E, invece, proprio con Maradona, il campione eccelso e il peccatore sommo, noi saremmo andati avendo sofferto e pianto nei suoi giorni di paura e disperazione, le nostre stesse paure, la nostra stessa disperazione.Quando tutto finito, in quella sua casa disadorna di Tigre, nel quartiere San Andres fuori Buenos Aires, solo, irrimediabilmente solo, quel giorno non fin il campione pi grande di tutti, ma il disperato ragazzo che ci aveva preso il cuore.