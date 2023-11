Articolo Napoli-Bologna

di Mario Triggiani



Niente da fare per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel posticipo della quinta giornata di campionato si dovuta arrendere alla Virtus Segafredo Bologna al termine di una gara che ha visto i partenopei in doppia cifra di svantaggio per tutto il secondo tempo.La GeVi parte bene, grazie a Tyler Ennis che trova ripetutamente la via del canestro. Bologna risponde per prontamente ad ogni iniziativa dei napoletani, impendendo loro di conquistare un comodo vantaggio.Nel secondo quarto, per, qualcosa si rompe nel gioco di Napoli, che segna solo sei punti nella frazione, condita da tanti tiri sbagliati e numerose palle perse.La Virtus approfitta del pessimo momento degli avversari e segna un importante parziale che spacca la partita.Nel secondo tempo la GeVi lotta duramente su ogni pallone per recuperare lo svantaggio, ma Bologna brava a rispondere colpo su colpo ed impedire ai partenopei di rientrare in partita, tenendoli sempre a debita distanza nel punteggio.L'impegno cui era chiamata la GeVi era particolarmente proibitivo, dovendo affrontare la capolista imbattuta del campionato.I partenopei hanno dato il massimo, ma non stato sufficiente contro avversari di livello superiore bravi a segnare il break decisivo nel momento peggiore di Napoli e poi a gestire il vantaggio dai disperati tentativi di recupero degli uomini di coach Milicic.Il pubblico presente alla Fruit Village Arena ha apprezzato lo sforzo degli azzurri ed alla fine del match ha tributato loro un meritato applauso, consapevole che al netto della sconfitta in questa difficile partita la squadra non ha mai mollato ed in futuro potr regalare tante soddisfazioni ai propri tifosi.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato prossimo alla Vitifrigo Arena di Pesaro dove affronter la squadra marchigiana, che nello scorso turno ha sconfitto Milano a domicilio.Si tratter di unottima occasione per la formazione partenopea per riprendere la corsa dopo la sconfitta con la Virtus e continuare il suo percorso di crescita in questo inizio di campionato.: Pullen 5, Zubcic 20, Ennis 16, De Nicolao 4, Jaworski 12, Owens 12, Sokolowski 2, Ebeling, Lever 4, Mabor, Grivo, Fusaro.: Mickey 17, Belinelli 14, Shengelia 12, Pajola 11, Abass 11, Dobric 8, Dunston 4, Smith 3, Hackett 3, Mascolo 3, Cordinier 2.