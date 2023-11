Fantastica rimonta azzurra

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 30.10.2023)

Sbriciolato nel primo tempo e affondato da due colpi di testa di Giroud (disastroso Rrahmani), il Napoli recupera la partita (2-2) con un secondo tempo furioso e con i cambi di Garcia che sostituisce i difensori pi disastrosi (Ostigard per Rrahmani e Olivera per Mario Rui) e inserisce Simeone per Elmas, un pesce fuor dacqua. Il Napoli gioca gli ultimi cinque minuti in dieci per il secondo giallo a Natan.stata una partita dai due volti. Straripante il Milan nella prima frazione. Rimonta orgogliosa degli azzurri nella ripresa quando, liberatisi dalla soggezione di un Milan dilagante, sono andati alla riscossa smontando tutte le certezze rossonere.Politano, che era stato uno dei pochi a battersi nel primo tempo, suonava la carica. Dopo un duetto con Di Lorenzo penetrava in area, pallonetto a Theo Hernandez, evitava Pellegrino e pallone scaraventato sotto la traversa con un poderoso sinistro (50).Il Milan scompariva di scena, aggredito a tutto campo dal Napoli, una squadra di lottatori per quanto erano stati timidi nel primo tempo.Si infiammava il Maradona, il Napoli trascinava il pubblico a un tifo appassionato e coglieva il pareggio con una punizione magistrale dal limite di Raspadori (63), fallo di Romero su Zielinski.Venivano alla ribalta gli azzurri che avevano patito la superiorit del Milan nei primi 45 minuti. Zielinski non era pi stregato da Musah, Lobotka prendeva il sopravvento su Reijnders, Politano costringeva Theo Hernandez alla resa e Kvaratskhelia martellava maggiormente contro Calabria e il raddoppio di Musah. Raspadori non dava punti di riferimento per aprire la difesa rossonera.Nel primo tempo era una partita persa. Per tecnica, fisicit, determinazione il Milan dominava in ogni zona del campo.Il Milan, reduce da due sconfitte (Juventus e Paris Saint Germain) giocava la partita della riscossa. Veniva avanti con pi uomini, mentre il Napoli messo sotto azzardava lanci lunghi per colpire.Giroud di testa segnava prima sul cross di Pulisic (22), poi sul cross di Calabria (31) sovrastando Rrahmani, una statua. Il Napoli, nel primo tempo, non effettuava un solo tiro nella porta di Maignan.Nella ripresa, i cambi di Garcia trasformavano la squadra azzurra che, comunque, rientrava con grande ardore prendendo il Milan alla gola. La squadra rossonera era tutta pressata nella sua met campo.Pioli aveva perso Kalulu al 19 ed era entrato il ventunenne argentino Pellegrino, fuori partita, e aveva dovuto rinunciare a Pulisic infortunato impiegando Romero a inizio ripresa.Garcia aggiungeva Anguissa per Zielinski (77). Naturalmente, la grande foga degli azzurri non poteva durare sino in fondo e nellultimo quarto dora il Napoli era costretto a tenere palla pi che a colpire ancora. Il Milan, sorpreso dalla rimonta napoletana, non era pi quello del primo tempo.Nel finale, Pioli sostituiva sia Leao (deludente, almeno Kvaratskhelia si batteva con grinta) facendo entrare Jovic (80), sia Giroud che scompariva di scena, risucchiato nella sua met campo a difendere (81 entrava Okafor). Cera anche Florenzi per Pellegrino (86). Entrava Zanoli per Politano esausto (83).Il Milan aveva due guizzi finali con le conclusioni fuori bersaglio di Krunic e Calabria. Il Napoli si teneva stretto il pareggio che aveva il sapore di una vittoria per come si era messa la partita nella prima frazione.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (46 Ostigard), Natan (89 espulso per secondo giallo), Mario Rui (46 Olivera); Elmas (46 Simeone), Lobotka, Zielinski (77 Anguissa); Politano (83 Zanoli), Raspadori, Kvaratskhelia.: Maignan; Calabria, Kalulu (19 Pellergino, 86 Florenzi), Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic (46 Romero), Giroud (81 Okafor), Leao (80 Jovic).: Orsato (Schio).: 22 e 31 Giroud, 50 Politano, 63 Raspadori.