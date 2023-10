In bilico è un esame per due

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 29.10.2023)

L’esame è per due, non solo per il Napoli di Garcia di cui non si vedono ancora una identità precisa e un gioco convincente, ma anche per il Milan di Pioli con problemi d’attacco, un gol (Locatelli) nelle ultime quattro partite fra campionato e Champions, zero gol in Champions.Si potrebbe pensare che il risultato sarà determinato dal confronto a distanza fra Kvaratskhelia e Leao, tre gol a testa sinora, ma col georgiano che sembra avere più forza e determinazione, in crescendo nelle ultime gare. Sarà poi la prestazione complessiva di squadra a indirizzare il destino della partita.Il Napoli sicuramente non ripeterà gli errori (squadra alta e contropiede milanista) dello scorso anno, lo 0-4 al Maradona brucia ancora. Così come il Milan non verrà a pressare alto sfilacciandosi come gli è successo a Parigi.Sarà una partita ad alta tensione perché le si attribuisce una importanza fondamentale per orientare il futuro delle due squadre. Il Milan è avanti in classifica, secondo; il Napoli quarto, a quattro punti dai rossoneri.Il Napoli sinora ha fallito le partite di livello, battuto da Lazio e Fiorentina al Maradona. Il Milan ha vinto con le due squadre romane, ha perso con Inter e Juventus. C’è una nobiltà da lustrare per azzurri e rossoneri.Sul Napoli continua a pesare la nostalgia per la squadra campione d’Italia, vincente e brillante.Batte Verona e Union Berlino ma non convince: il gioco appare approssimativo e nell’ultima mezz’ora gli azzurri calano e si abbassano pericolosamente.Sul Milan pesano certe assenze a centrocampo, Theo Hernandez non è il fulmine di guerra degli anni passati, Giroud ha 37 anni ed è sparito dai tabellini dei marcatori dopo le prime tre partite, quattro gol, ma tre su rigore.Le due squadre sembrano avere più problemi che certezze. Garcia è sotto tiro, ma neanche Pioli se la passa bene.In soccorso dei due allenatori sono intervenuti De Laurentiis per il francese e l’amministratore delegato Furlani per Pioli premiandolo per le 200 panchine rossonere. Sono segnali delle difficoltà dei due tecnici.Il Milan, nonostante la robusta campagna-acquisti (113 milioni), con nuovi giocatori tutti offensivi, è rimasto però a secco per una valida alternativa a Giroud.Il Napoli, ancora senza Osimhen, ha più soluzioni per l’attacco (Raspadori, Simeone).Questa differenza può determinare l’esito del match? A centrocampo, dove il Milan è più vigoroso (Reijnders), il Napoli sembra meglio attrezzato pur con l’assenza di Anguissa.Sarà la squadra più compatta, con le distanze giuste, e il gioco più veloce a incidere sul risultato.Guai a dare campo al Milan, Leao va via come il vento. Sulle palle alte Giroud è ancora un eccellente colpitore, Pulisic sarà una spina sul lato sinistro degli azzurri (Olivera preferito a Mario Rui incoraggerebbe i milanisti sulla fascia).Il Milan dovrà contenere Kvaratskhelia e non sarà l’uno contro uno (come a Parigi) ad avere la meglio, a parte che cosa potrà produrre il gioco di Raspadori, i movimenti del talento bolognese potrebbero disarticolare la difesa rossonera.Si accusa il Milan di non avere duttilità strategica, gioca sempre allo stesso modo senza accorgimenti sulle qualità degli avversari.Il Napoli, secondo attacco fra le formazioni di testa, ha una difesa che deve ancora convincere (7 reti prese in tre patite da Lazio, Genoa e Fiorentina).È un sfida pericolosamente in bilico. Alla fine, più che la qualità delle due squadre, saranno gli errori a fissare il risultato. Vincerà chi ne farà di meno.