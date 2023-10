Kvaratskelia ispira il gol-vincente di Raspadori

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 25.10.2023)

Nel sontuoso Olympiastadion, elegante rapina azzurra al treno postale dellUnion Berlino.Dopo pi di unora di una gara sofferta sotto liniziativa costante dei tedeschi, uno spunto di Kvaratskhelia, il migliore in campo, consegna a Raspadori, fino a quel momento modesto, la palla dell1-0.la seconda vittoria del Napoli in Champions, ancora in trasferta dopo il successo a Braga. La qualificazione agli ottavi quasi in archivio.Per lUnion continuano i risultati avversi, nona sconfitta consecutiva tra campionato e Champions.Il Napoli stato bene in partita pur giocando una gara di contenimento. LUnion si riversata subito in attacco. Meret ha negato il gol a Fofana (37). I tedeschi non hanno pi trovato la porta azzurra.Il Napoli ha colpito nellunica azione offensiva di rilievo. Alla fine, un tiro per parte nello specchio delle porte. Vincente la conclusione del Napoli.LUnion arretra i laterali di centrocampo Trimmel e Gosens a protezione dei laterali di difesa che marcano Kvratskhelia (Doekhi) e Politano (Leite 1,92).Cos il Napoli pu spingere con Di Lorenzo e Mario Rui che hanno campo libero sulle fasce. Ma lUnion ha una barriera difensiva centrale molto intensa e quando il Napoli accentra la manovra offensiva non trova spazio.A centrocampo, Aaronson su Zielinski e Haberer su Cajuste (male, esce nellintervallo, subentra Elmas) hanno la meglio.Lobotka gira un po isolato, schermato da Khedira, e non trova linee di passaggio, non ha la solita precisione e incorre in qualche errore. Politano e Kvaratskhelia non sfondano.Nel primo tempo il Napoli non tira mai in porta. Due spunti di Kvaratskhelia annullati dalla difesa tedesca. La fisicit dellUnion tiene in soggezione gli azzurri.Nella prima parte della gara lUnion attacca meglio e Meret deve salvare la porta due volte, la prima uscendo di piede fuori area su Becker, la seconda volta deviando in corner la puntata di Fofana, palla-gol annullata.LUnione va a segno con Haberer, ma lazione viziata dal fuorigioco di Fofana a inizio dellazione (24).Il Napoli gioca con la stessa formazione di Verona, ma Raspadori non trova la serata giusta. LUnion tiene molto larghe le due punte, Fofana a destra e Becker a sinistra, per aprire la difesa azzurra.Il Napoli ha molto lavoro in difesa. Rrahmani e Natan se la cavano molto bene.C Elmas per Cajuste nella ripresa. Il pallino del gioco resta tra i piedi dei tedeschi. Kvaratskhelia continua ad essere il pi attivo degli azzurri, sempre raddoppiato.Ma al 65 sfugge a Trimmel e da fondo campo serve a Raspadori la palla che il talento bolognese scaraventa in gol di sinistro dal vertice dellarea piccola. Beffata lUnion!I tedeschi rinfrescano lattacco. Prima Behrens per Fofana (70), poi Volland per Haberer (79). Laidouni per Aaronson e Kral per Khedira (70).Il Napoli risponde con Simeone per Raspadori, Olivera per Mario Rui. Garcia mette Zielinski a destra ed Elmas a sinistra contro lavversario pi fresco.Ancora cambi. Il centrocampista Tousart per il difensore Doekhi (79).Il Napoli gioca meglio, pi disinvolto sotto la pressione dellUnion, migliora Lobotka ed Elmas entra bene in partita.Gli azzurri resistono (strepitoso Natan), ma lUnion non ha pi la verve della prima ora di gioco. Ha accusato il colpo del gol di Raspadori e non ha pi qualit.Garcia protegge maggiormente la difesa con Ostigard per Kvaratskhelia. Il norvegese gioca da battitore libero davanti alla difesa.Cinque minuti di recupero. Una respinta di Meret su un cross di Behrens.LUnion attacca disordinatamente. Ostigard spazza via. Il Napoli si porta a casa la vittoria.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (70 Olivera); Cajuste (46 Elmas), Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori (70 Simeone), Kvaratskhelia (88 Ostigard).: Ronnow; Doekhi (79 Tousart), Knoche, Leite; Trimmel, Aaronson (70 Laidouni), Khedira (70 Kral), Haberer (79 Volland), Gosens; Fofana (70 Behrens), Becker.: Peljto (Bosnia).Union Berlino-Napoli 0-1Braga-Real Madrid 1-29 Real Madrid (gol 6-3)6 Napoli (5-4)3 Braga (5-6)0 Union Berlino (2-5)