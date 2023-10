Il Napoli Basket dÓ spettacolo contro Brindisi

di Mario Triggiani



La Generazione Vincente Napoli Basket torna alla vittoria dopo essere stata sconfitta sul filo di lana a Brescia. In una gara mai in discussione, infatti, la formazione partenopea ha sconfitto l'Happy Casa Brindisi con il punteggio di 90-71.La gara si Ŕ disputata nella Fruit Village Arena, nuovo nome del PalaBarbuto dopo l'intervenuto accordo tra il Napoli Basket ed il famoso tour operator che ha portato alla ridenominazione commerciale dell'impianto di Fuorigrotta.Napoli Ŕ sempre stata saldamente in controllo della gara, andando subito avanti con un Zubcic in versione fenomenale che ha regalato canestri dalla lunga distanza e da sotto le plance.Brindisi ha provato ad effettuare qualche timido tentativo di rimonta, ma Ŕ stata subito ricacciata indietro da Napoli che ha toccato addirittura i trenta punti di vantaggio ad inizio terzo quarto.Coach Milicic ha dato ampio spazio ai giocatori panchinari, regalando meritato riposo ai titolari di solito in campo per gran parte delle partite. Il giovane Saccoccia, classe 2006, ha trovato anche il suo primo punto della carriera in Serie A.Con questa convincente vittoria la GeVi ricomincia a vedere un futuro roseo. Con tre successi nelle prime quattro giornate i napoletani sono attualmente al quarto posto in classifica ben 6 punti sopra la zona retrocessione.Se Ŕ certo che l'obiettivo stagionale rimane la salvezza, risulta al momento difficile contenere l'entusiasmo dei tantissimi supporters partenopei che vedono la squadra azzurra sempre pi¨ dominante anche contro avversari di livello superiore.Settimana prossima ci sarÓ un altro difficilissimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket, chiamata ad ospitare alla Fruit Village Arena i vice-campioni di Italia della Virtus Bologna.La formazione emiliana ha conquistato lo scorso settembre la Supercoppa Italiana ed Ŕ attualmente imbattuta in campionato. Si prospetta dunque una gara assai ostica per la GeVi, che per˛ finora Ŕ sempre riuscita a sovvertire i pronostici e che potrÓ sicuramente contare su un palazzetto pieno in ogni ordine di posto.Pullen 11, Zubcic 24, Ennis 13, Jaworski 9, De Nicolao 5, Owens 4, Sokolowski 12, Lever 11, Bamba, Mabor Dut Biar, Saccoccia 1, Ebeling.Morris 13, Mitchell 3, Sneed 8, Laszewski 5, Riismaa 12, Lombardi 4, Johnson 12, Bayehe 9, Kyzlink 5, Laquintana, Seck, Malaventura