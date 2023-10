Un avversario con una difesa di corazzieri

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 24.10.2023)

Si va a Berlino, per la terza partita Champions, nellimmensit dellOlympiastadion (74mila posti) contro una squadra che una foresta di alti fusti, dieci giocatori della rosa dellUnion, storica societ tedesca da 14 anni in Bundesliga e per la prima volta in Champions, sono sul metro e novanta.In Champions ha eroicamente resistito a Madrid contro il Real cedendo al 94, gol di Bellingham.Grande partita difensiva. Nella partita successiva sul suo campo, in vantaggio di due gol si fatta rimontare dal Braga (2-3). Giace in fondo al girone C con zero punti.In Bundesliga al quattordicesimo posto dopo otto partite, 17 gol subiti, due vittorie e non vince da sei turni (sei sconfitte).Sabato, lUnion Berlino stramazzata in casa contro lo Stoccarda (0-3). Fra campionato e Champions non vince da due mesi. Si giocher allOlympiastadion perch il campo-trappola dellUnion (22mila posti) non omologato per la Champions.Il Napoli non deve farsi incantare da questa rapida sintesi. LUnion Berlino, da zona-retrocessione in campionato, si trasforma in Champions.Diventa una squadra di orsi guerrieri, giusta la sua mascotte.Nota aggiuntiva, lUnion Berlino gioca con un modulo stravagante: 3-3-2-2. C di che stare allerta e confondersi. I tedeschi faranno una partita di battaglia per intimorire il Napoli e, chiss, prendersi un risultato di prestigio. Partita tosta da uscirne vivi, anche se i bookmaker danno il Napoli favorito (1,98 contro il 3,82 per i tedeschi).Ci vorr un Napoli al massimo della determinazione che sviluppi un gioco rapido per fare il pieno. Contro i pi grossi la velocit larma vincente.Gli azzurri, dopo essere stati sullorlo di una crisi di nervi e di gioco, si sono rinfrancati a Verona. Il Napoli ha le armi per colpire, Kvaratskhelia tornato devastante, non rassicurano la fase difensiva e la tenuta sino al capolinea della partita.A Verona il Napoli ha subito tanti tiri come non accadeva da tempo, Meret stato tra i protagonisti della vittoria, e nellultima mezzora la squadra ha avuto il fiato corto.Vincere a Berlino non significherebbe solo mettere il cappello sul passaggio agli ottavi di Champions, ma anche rinforzare fiducia e ottimismo per la sfida di domenica col Milan al Maradona.LUnion, con due giocatori del campionato italiano Bonucci ex Juve e Gosens ex Inter e Atalanta, non sar cos sciocca da venire avanti, ma organizzer un solido muraglione (dal 3-3-2-2 al 5-4-1) per rintuzzare gli attacchi azzurri sperando in una fortunata sortita.Non ha altra chance la formazione tedesca. Gli orsi guerrieri della difesa sono tutti sul metro e novanta: lolandese Doekhi, il tedesco Knoche, il portoghese Leite (1,92), laustriaco Trimmel e il portiere danese Ronnow.A Verona il Napoli ha giocato con Raspadori centravanti di manovra e disorientamento per gli avversari. La rapidit dei movimenti e la visione istantanea del gioco del ragazzo bolognese potrebbero essere utili per disboscare la difesa tedesca di alti fusti.Pare per che Garcia voglia cominciare con Simeone prima punta. Il gioco dovr essere palla a terra, i cross in area saranno inutili contro i corazzieri dellUnion. Il gioco di prima sar essenziale perch tenere palla contro i tedeschi molto fisici potrebbe voler dire perderla sotto la loro pressione.Kvaratskelia ha capacit di sfondare, ma non dovr insistere nelluno contro uno (o due) rischiando di farsi togliere il pallone, sar il caso che lavori di scambi veloci con i compagni.LUnion non difender solamente e ha buoni attaccanti per impegnare la difesa azzurra, i tedeschi Behrens (1,84) e Volland (1,79), lolandese del Suriname Becker (1,80), anche se il cannoniere della squadra stato sinora Robin Gosens (tedesco) preso per 13 milioni allInter.Se a Berlino ha vinto il Braga perch non pensare che possa vincerci il Napoli?Dipende dal Napoli se veramente ha ritrovato la vena felice dello scudetto e la difesa eviter di fare confusione.