Riscossa azzurra a Verona

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 22.10.2023)

Il Napoli si rilancia dopo la sosta, cancella la brutta sconfitta con la Fiorentina e vince a Verona (3-1) con un gol di Politano e doppietta di Kvaratskhelia. C stata la scossa con la maggiore presenza di De Laurentiis a Castelvolturno, in tribuna al Bentegodi. Si rinfranca Garcia. Concessi al Verona i primi dieci minuti di furore (due parate di Meret), il Napoli dilaga nel primo tempo con la superiorit del suo centrocampo. Lobotka torna al suo massimo livello, a tutto campo, fa girare la squadra come ai bei tempi ed presente nella fase difensiva con interventi decisivi. Cajuste (per Anguissa infortunato), giocatore molto fisico, apprezzabile tecnicamente, difende e attacca, una bella sorpresa. Zielinski prosegue in questa sua annata brillante. E c in campo un Kvaratskhelia scatenato. Raspadori, preferito inizialmente a Simeone (fuori Osimhen per infortunio), gioca pi da sponda e suggeritore, serve a Politano la palla della prima rete, cerca il gol due volte, ma Montip sventa. Politano in gran forma, devastante sulla sua fascia, un gol e i due assist per la doppietta di Kvara. tornato Rrahmani. C Mario Rui molto in vena. stata una bella partita con i due portieri molto impegnati. Cinque salvataggi di Montip (6 sulla punizione di Mario Rui; 15 su Politano; 23 su Raspadori; 28 uscendo incontro a Cajuste lanciato tutto solo davanti al portiere da Raspadori; 66 su una punizione di Raspadori). Sei interventi decisivi di Meret (2 su Davidowicz; 3 su Djuric; 47 e 72 su Bonazzoli; 76 su Lazovic, 80 su Folorunsho in prestito al Verona dal Napoli). Il primo tempo stato una danza azzurra conclusa con due reti. Gran giochino sulla sinistra tra Raspadori, Zielinski e Mario Rui, poi il cross di Raspadori per la soluzione in gol di Politano (27). Il vantaggio elettrizza il Napoli che sfodera un grande match giungendo al raddoppio in contropiede (43): Rrahmani anticipa Djuric e lancia Politano sulla destra nella met campo azzurra, cambio di fronte col fendente di Politano a Kvaratskhelia sulla sinistra, il georgiano insacca di prepotenza, nonostante la forte pressione di Magnani (1,90). Nella ripresa, Baroni rinforza lattacco con gli ingressi di Bonazzoli per Ngonga, Verona a due punte (Djuric e Bonazzoli), e di Lazovic per Serdar a supporto degli attaccanti. Fuori anche Amione, polverizzato da Politano, dentro Terracciano (a destra con il corazziere Magnani a sinistra per arginare Politano). Il Napoli colpisce per la terza volta (55). Il Verona pi offensivo tutto allattacco quando Politano da destra lancia a campo aperto Kvaratskelia per il 3-0. Il Napoli si placa, ma il Verona mette a segno solo il gol della bandiera (60 Lazovic). Gioca maggiormente nella met campo azzurra, ma il Napoli si compatta con ordine a difendere e Meret ben presente. Garcia fa i suoi cambi (66): Simeone per Raspadori e Zanoli al debutto per Mario Rui, Zanoli gioca a destra e Di Lorenzo si sposta sullaltra fascia. Il Verona assalta con Faraoni, Folorunsho e Bonazzoli a destra, con Lazovic a sinistra. Il Napoli prende a giocare di rimessa trovando molto campo, ma non centra pi la porta di Montip. C spazio per Lindstrom (76 per Kvaratskhelia) e nel finale (83) per Zerbin, esce Politano, e Gaetano (per Zielinski). Marted la squadra vola a Berlino per il terzo match di Champions contro lUnion e Garcia fa risparmiare energie agli azzurri.