Aurelio scende in campo

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 21.10.2023)

Riecco il campionato che il Napoli, quinto, a tre lunghezze dalla zona Champions e a sette punti dalla vetta (Milan), deve riacciuffare e giocare da campione dItalia.Dopo il tormento della sconfitta contro la Fiorentina al Maradona, in una serata di errori e dissapori, Garcia in bilico, giocatori nervosi e i primi fischi dello stadio, De Laurentiis sceso in campo per raddrizzare la navigazione degli azzurri.Si presa la responsabilit della deriva della squadra, si stabilito a Castelvolturno, ha parlato con i giocatori, uno per uno, ha ridato fiducia a Garcia. Il cinema col film di Verdone e il trasferimento della Filmauro in piazza Venezia a Roma lo avevano distratto.tornato a fare il presidente e qualcosa in pi a tempo pieno. Il Napoli atteso da una svolta pericolosa. Oggi pomeriggio a Verona, marted a Berlino contro lUnion per la Champions, domenica 29 il Milan a Fuorigrotta.Si chiude un ottobre appesantito dalle sconfitte interne contro Real Madrid e Fiorentina, sei gol incassati, una gran delusione. Serve uno scatto di riscossa. Un insuccesso a Verona renderebbe difficilmente gestibile lattuale condizione del Napoli. Una vittoria scaccerebbe nubi pesanti dal cielo azzurro.Si ricomincia con le assenze di Anguissa e Osimhen. Sarebbero Elmas (o Cajuste) e Simeone i sostituti, il Cholito addirittura da ex sul campo veronese. Rientra Rrahmani. Ci sar Mario Rui. Il pallino sta in mano ai giocatori fra Garcia dimezzato e De Laurentiis rampante.Vedremo se sotto le maglie con lo scudetto battono cuori forti (destini forti). La sosta danneggia il Napoli che ha avuto dodici giocatori in giro per il mondo con le loro nazionali, Osimhen tornato infortunato.Il Verona ha potuto preparare meglio la partita. Dar battaglia perch ha disperato bisogno di punti, quintultimo, quattro punti sopra la zona-retrocessione. Dopo un inizio brillante, vittoria a Empoli e batosta alla Roma, la formazione di Marco Baroni, lazzurro del secondo scudetto del Napoli, piombata in una serie negativa di sei partite, tre pareggi e tre sconfitte, quattro gare senza segnare. Ha fieramente resistito a Milan e Atalanta cedendo di corto muso.Il Napoli trover un avversario agguerrito, ben munito in difesa (Coppola 1,92; Magnani 1,90), con un falso 3-4-2-1 che si trasformer in un modulo difensivo con barriera a cinque.Baroni spera di recuperare lo svedese Hien (1,91) per rafforzare lo sbarramento arretrato. Fra gli attaccanti a diposizione ha due corazzieri che gli tornerebbero utili nel gioco aereo, il bosniaco Duric (1,99) e il francese Henry (1,92).In prestito al Verona dal Napoli limponente centrocampista Folorunsho. De Laurentiis ha parlato molto con i giornalisti riempiendo paginate di giornali e inondando le tv. Garcia ha detto di non essere nervoso.Resta linterrogativo pi importante: che Napoli vedremo al Bentegodi? Al di l di vecchi schemi e nuove confusioni, dovr essere una squadra di battaglia perch questo sar il clima che il Verona creer per farcela.Il Napoli deve compattare la fase difensiva (prende un gol a partita), pi fragile in casa (sei reti nella porta di Meret) che fuori (tre). Lattacco se la cava fra le prime in classifica, ma non pi deflagrante come lanno scorso.Inter, Fiorentina e Roma segnano di pi. Per il Napoli va sempre in gol, solo a Bologna 0-0.Il clima del Bentegodi sar ostile. Fu a Verona che Maradona scopr subito come insultassero Napoli e il Napoli negli stadi.Ostacolo alto per gli azzurri in cerca di ritrovare lidentit di squadra superiore. La condizione atletica sar determinante. La tecnica, se il Napoli ritrover il suo vecchio gioco, non baster.