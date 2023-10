Il Napoli Basket lotta ma deve arrendersi a Brescia

di Mario Triggiani



Arriva la prima sconfitta stagionale per la Generazione Vincente Napoli Basket, che dopo i successi contro Sassari e Milano ha dovuto arrendersi alla Germani Brescia al PalaLeonessa al termine di una gara giocata sempre punto a punto.Ad inizio partita Brescia a prendere subito il vantaggio, grazie a tre canestri consecutivi da sotto. Il dominio nel pitturato sar la chiave della vittoria dei lombardi, con il centro bresciano Bilan che alla fine chiuder la sua gara con 15 punti e 14 rimbalzi.La GeVi reagisce grazie alle incursioni di Ennis e le triple di Lever, cos la partita prosegue in equilibrio con entrambe le squadre a lottare su ogni pallone.Brescia tocca il +10 a met ultimo quarto, ma Napoli brava a rientrare fino al -3 con un canestro in contropiede di Sokolowski a un minuto e mezzo dalla sirena. Il canestro dell'ala polacca per il canto del cigno per i partenopei, che subiscono due canestri da sotto che chiudono di fatto il match.Dopo i due convincenti successi nelle prime due giornate, che avevano galvanizzato l'ambiente partenopeo, la sconfitta di Brescia fa tornare Napoli con i piedi per terra.La formazione lombarda, vincitrice lo scorso anno della Coppa Italia, ha dimostrato come al momento ci sia ancora un netto divario tra la GeVi e le prime della classe. L'obiettivo del team partenopeo deve rimanere ottenere il prima possibile la matematica salvezza e solo dopo si potr cominciare a pensare a qualcosa di pi.La prestazione dei napoletani, che hanno giocato alla pari per tutti i quaranta minuti contro una formazione di alta classifica, fa comunque ben sperare per il prosieguo della stagione.Coach Milicic ha sempre sottolineato che non bisogner mai arrendersi n partire sconfitti ed i suoi uomini a Brescia hanno dimostrato di aver perfettamente interiorizzato questo concetto.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli sar domenica prossima, 22 ottobre, quando la formazione azzurra ospiter al PalaBarbuto l'Happy Casa Brindisi.I pugliesi sono ancora a zero punti in classifica e la gara rappresenter un banco di prova importante per misurare quali sono ora le ambizioni del Napoli Basket dopo il primo stop stagionale.: Christon 6, Gabriel 5, Bilan 15, Burnell 15, Massinburg 11, Tanfoglio, Della Valle 8, Petrucelli 12, Cobbins 4, Cournooh, Akele 4, Porto.: Pullen 12, Zubcic 6, Ennis 13, Jaworski 5, De Nicolao 2, Owens 11, Sokolowski 11, Lever 11, Bamba, Mabor, Ebeling, Grassi.