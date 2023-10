Dogman, di Luc Besson

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato alla 80 Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Dogman, scritto e diretto dal regista Luc Besson, racconta la drammatica storia di un ragazzo del New Jersey, Doug (Caleb Landry Jones) che subisce per anni abusi e violenze da parte del padre e del fratello.Per punizione essi lo gettano in una gabbia piena di decine di cani da combattimento che col tempo per fortuna diventano suoi fedelissimi amici. Doug arriva all'et adulta con enormi ferite psicologiche e fisiche, ridotto su una sedia a rotelle. Solo i suoi cani gli fanno compagnia e obbediscono ad ogni suo comando, fino ad aiutare i poveri rubando nelle case dei ricchi, per ordine del padrone. .Sempre tormentato dai ricordi della sua infanzia, si rintana in una scuola abbandonata vivendo insieme a un branco di cani e sbarca il lunario esibendosi come drag queen. La storia a lieto fine e il protagonista riuscir a salvarsi con laiuto dei suoi amati cani. .Per selezionare i cani il processo stato lungo, perch alcuni non andavano d'accordo, ma dopo due mesi abbiamo ottenuto un bel gruppo unito- ha affermato il regista- Alle riprese del film hanno partecipato un centinaio di cani con i quali avevamo una nostra routine, ogni mattina Caleb e io li portavamo al parco, ci sdraiavano per terra e dopo dieci minuti ci ritrovavamo ricoperti di fango"..Dogman una storia triste e struggente, ma a lieto fine che evidenzia lamore tra uomo e animali che spesso si mostrano affettuosi e sensibili, senzaltro migliori di certi brutali esseri umani. Il film si apre con una citazione dello scrittore francese Alphonse de Lamartin, condivisa da Doug: Ovunque ci sia un infelice, Dio invia un cane. .Il film supportato da un buon cast di interpreti, come Caleb Landry Jones, Marisa Berenson, Christopher Denham, Jojo T. Gibbs, Michael Garza, James Payton, Bennett Saltzman, Clemens Schick, Eric Carter, Avant Strangel, Derek Siow, Ambrit Millhouse. Notevoli fotografia di Colin Wandersman, le musiche di ric Serra.Tra i film del regista ricordiamo Le Dernier Combat (1983), Subway (1985), Le Grand Bleu (1988), Nikita (1990),Lon (1994), Il quinto elemento(1997), Giovanna d'Arco (1999), Angel-A (2005),Arthur e il popolo dei Minimei (2006), Arthur e la vendetta di Maltazard (Arthur et la Vengeance de Maltazard) (2009), Adle e l'enigma del faraone (2010), Arthur e la guerra dei due mondi (Arthur 3: La Guerre des deux mondes) (2010), The Lady - L'amore per la libert (2011), Cose nostre - Malavita (2013), Lucy (2014), Valerian e la citt dei mille pianeti(2017), Anna (2019.Ecco il trailer del film.https://www.comingsoon.it/film/dogman/62502/video/ Giovanna DArbitrio