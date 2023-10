Conte ha assunto De Laurentiis - Tutti i dettagli del contratto

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 13.10.2023)

Cronache dal futuro.Nella sede romana della Paramount lallenatore Antonio Conte ha ricevuto Aurelio De Laurentiis della Filmauro per il contratto di assunzione a presidente del Napoli che Aurelio De Laurentiis, dopo una settimana sabbatica, ha accettato di firmare.Fonti bene informate riferiscono che lincontro stato agghiacciande, aggettivo storico e personalissimo di Andonio Conte.Conte ha presentato a De Laurentiis un contratto di 327 pagine e 2011 articoli, in uso alla stessa Filmauro, comprensivi di cavilli di battaglia e del pi famoso cavillo di Troia, codicilli, note a margine,, me ne vaco io e mi cacci tu, qua la pizza e qua il sapone, diritti di immagine, premi e rotture di cotillon, obiettivi, rendimento e patimenti.. Conte si riserva di utilizzare le foto di De Laurentiis a scopo commerciale fissandone il prezzo per le foto di Aurelio senza barba nella culla, di Aurelio con i figli Luigi ed Edoardo da devolverne il ricavato a, di Aurelio in giubbotto antiproiettile dal dentista, di Aurelio col club manager di genero maschile Antonio Sinicropi, di Aurelio che guarda Garcia e Garcia che guarda il vuoto, di Aurelio e Franco Svizzero il suo amico pi caro, di Aurelio in motorino con Marco Manzo in fuga dalla Lega Calcio, di Aurelio e i quaranta allenatori, di Aurelio che spiega il 4-3-3 ad Angelina Jolie, di Aurelio nei sedici incontri con Roberto Calenda per non firmare il rinnovo di Osimhen, di Aurelio e un piede del medesimo Osimhen immagine vendibile agli arabi in prestito per cento milioni e altri cento di riscatto col secondo piede di Osimhen.. De Laurentiis obbligato a pagare una penale in cento cinepanettoni se rompe il contratto un giorno allimprovviso.La penale sale a duecento cinepanettoni se De Laurentiis pretende un periodo sabbatico per diventare presidente della Federcalcio.. Il contratto prevede il divieto che si impone a De Laurentiis di non dire mai io sono il vostro Conte e nemmeno io sono io. Il contratto prevede la formula ineludibile di Conte non avrai altro io allinfuori di me.. Il contratto valido su tutto lorbe terracqueo e nelluniverso, formula cara allo stesso De Laurentiis nei suoi contratti spaziali immaginando di esportare il calcio su Marte giungendovi a bordo della navicella Dragon 9 di Elon Musk.. A De Laurentiis sono consentiti due viaggi lanno a Los Angeles e nessun viaggio a Certaldo.. De Laurentiis deve prendere casa a Napoli, segnatamente a vico Scassacocchi per nutrirsi di forte napoletanit, leggere lodi Giambattista Basile senza pensare al bilancio, imparare a memoria, prendere lezioni di mandolino e preferire la pizza fritta. De Laurentiis si impegna a sostenere esami quindicinali di napoletanit da Nino DAngelo in obbligatoria divisa scolastica. fatto assoluto divieto a De Laurentiis di presentarsi alla prima conferenza-stampa di presidente del Napoli brandendo una pistola ad acqua di spalle a Conte, di dire cazzate e muovere nervosamente la barba, di pretendere il