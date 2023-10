Il Napoli Basket infuoca il PalaBarbuto e sconfigge Milano

di Mario Triggiani



Non ci sarebbe potuto essere un esordio casalingo migliore per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nell'incontro valido per la seconda giornata di Serie A ha demolito i campioni d'Italia dell'EA7 Emporio Armani Milano con una prestazione devastante che ha mandato in visibilio i quasi quattromila fan presenti sugli spalti di un PalaBarbuto sold-out.<br><br>Napoli prende subito il largo nei primi minuti grazie alle triple di Sokolowski e Zubcic che hanno scardinato la difesa milanese. Sotto le plance Owens conquista rimbalzi ed inchioda schiacciate sulle teste di due giocatori ex NBA come Melli e Mirotic.<br><br>La squadra partenopea va anche sul +12 prima che Milano riesca a rientrare e portare il punteggio in parit all'intervallo. <br><br>Potrebbe essere l'inizio della fine della GeVi, ma coach Milicic usa le parole giuste negli spogliatoi e ad inizio terzo quarto Napoli scava a suon di triple il varco che spacca l'incontro. <br><br>L'Armani prova a farsi sotto all'inizio dell'ultima frazione, ma due triple consecutive di Pullen sanciscono la vittoria partenopea, con Napoli che toccher addirittura il +17 prima del rientro finale dei lombardi che rende meno pesante il risultato ma nulla toglie alla grandiosa prestazione della formazione azzurra, che esce dal campo con la standing ovation di tutto il palazzetto festante.<br><br>La GeVi conferma dunque quanto di buono fatto vedere domenica scorsa a Sassari e nonostante l'avvio di campionato sulla carta si prospettasse preoccupante si ritrova ora, dopo due giornate, in cima alla classifica a punteggio pieno.<br><br>La squadra gioca a memoria e Milicic riesce sempre a tenere tutti concentrati sull'obiettivo. <br><br>Sar importante mantenere questa massima attenzione per far s che l'entusiasmo che le due favolose e meritate vittorie hanno inevitabilmente comportato nell'ambiente cestistico partenopeo non si trasformi in supponenza.<br><br>Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima, 15 ottobre, al PalaLeonessa di Brescia, dove i partenopei affronteranno al squadra lombarda, anch'essa prima a punteggio pieno.<br><br>





Sar un buon test per verificare il reale valore di questa squadra che, al momento, sembra non avere limiti.<br><br>











Tabellino<br>

Generazione Vincente Napoli Basket - EA7 Emporio Armani Milano 77-68<br>

Napoli: Pullen 10, Zubcic 17 , Ennis 2, Jaworski 9, De Nicolao, Owens 16, Sokolowski 16, Lever 7, Bamba, Mabor, Saccoccia, Ebeling.<br><br>

Milano: Poythress 6, Bortolani, Pangos 9, Tonut 2, Melli 5, Kamagate, Ricci, Flaccadori 8, Hall 7, Caruso 4, Shields 1, Mirotic 24.<br><br>