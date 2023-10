Roma 1935-1947, di Giorgio Simoncini

di Giovanna DArbitrio



, noto architetto romano, autore di molti testi su architettura e urbanistica, docente presso lUniversit Sapienza di Roma dal 1989 al 20005, ha di recente scritto il libroFascismo, guerra e dopoguerra nella vita di una famiglia borghese, pubblicato da Ginevra Bentivoglio Editoria.Il libro viene presentato dallo stesso autore che cos scrive:Il testo diviso in 5 parti:- affermava la mia prof. di lettere -E in verit spesso ci mi accaduto come per due libri, avuti in regalo e di recente letti tutto dun fiato: il primo ad arrivare stato il libro di Enza Alfanoe poi, quasi come un invito a completare il quadro di un periodo storico in cui mancava un pezzo iniziale, quello dell anteguerra non meno importante di quello bellico e postbellico.E in verit ho trovato davvero molto interessante soprattutto la Prima Parte del libro di Simoncini, in particolare pag. 41 dove nel paragrafo, si mette in evidenza come il regime entrasse nella vita dei cittadini invadendola senza via di scampo attraverso regole e modelli imposti, slogan ossessivi di orwelliana memoria.E pertanto egli scriveIl libro mi ha riportato indietro nel tempo, ai racconti dei miei genitori e soprattutto a quelli di mio nonno che aveva intrapreso la carriera militare per volere di sua madre e che era diventato un generale dopo aver combattuto due guerre mondiali.Mio padre spesso mi parlava delle regole e degli slogan, della camicia nera da indossare in determinate occasioni per lunghi anni, fino agli esami universitari, mamma delle divise scolastiche e degli imponenti e spettacolari saggi di ginnastica a cui partecipava, tanto per citarne alcuni, ma ve ne sarebbero tanti ancora da citare, racconti che ho ritrovato nel libro.Per quanto riguarda le rimanenti parti del testo, la narrazione sempre molto colta, scorrevole, precisa e dettagliata, ma in verit in esse prevale un tono alquantoanche verso avvenimenti estremamente drammatici, verso quegli orrori che fecero scrivere a Quasimodo gli indimenticabili versi:Ed in effetti anche se nella narrazione di Simoncini ritrovo i racconti di miei nonni, di genitori e parenti, non ritrovo in essa tutto il terrore e lorrore che tali racconti hanno suscitato in me e che per anni non ho potuto cancellare poich poi le immagini dei filmati della tv anni 50 ci mostrarono stragi, crudelt di ogni genere e orrende rappresaglie.La sottoscritta ancora ha un incubo ricorrente che si ora risvegliato dopo tanti anni durante la guerra in Ucraina, un incubo in cui sogno di cercare un nascondiglio per sfuggire ai tedeschi che mi vogliono fucilare.Che orrore le Fosse Ardeatine! E che orribile dramma lesplosione della prima bomba atomica in Giappone! E il genocidio degli ebrei con la Shoah!Simoncini ci rivela il suo particolare modo di sentire in una pagina significativa (pag. 219) in cui afferma:Un libro interessante che senzaltro una preziosa testimonianza su unepoca molto difficile della storia italiana., nato a Roma nel 1929, si laureato a Roma in architettura nel 1954. Sino alla fine degli anni Sessanta ha contemporaneamente svolto attivit professionale nel campo dellarchitettura e dellurbanistica. In quel periodo ha inoltre vinto un concorso internazionale per il progetto del Monumento di Auschwitz-Birkenau, infine realizzato nel 1967 in collaborazione con lo scultore Pietro Cascella. A partire dal 1969 ha avuto incarichi di insegnamento di tipo storico che poi, a partire dal 1976, ha esercitato in qualit di professore ordinario. Ha inoltre svolto attivit di ricerca nel campo sia dellarchitettura sia della citt e del territorio, con particolare riferimento ai periodi del Rinascimento e dellIlluminismo. Dal 1997 al 2002 ha infine insegnato Storia del Paesaggio nellambito delladella Universit la Sapienza di Roma. Negli ultimi anni si occupato di memorialistica, e il 14 settembre 2008 ha vinto il XXIV Premio dellArchivio Diaristico Nazionale Di Pieve Santo Stefano. I suoi interessi si sono quindi sempre pi orientati verso quel settore di attivit.