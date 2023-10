Operazione terzo posto

di Mimmo Carratelli

(da: Roma dell8.10.2023)

Napoli-Fiorentina stasera al Maradona chiudendo il trittico di Garcia che ha chiesto tre vittorie prima della nuova sosta per consolidare il terzo posto.Frantumati Udinese e Lecce, resta la squadra viola a pari punti del Napoli in una stagione di superiori ambizioni per la formazione di Italiano al terzo anno sulla panchina toscana.La Fiorentina squadra aggressiva, di grande corsa, talento e foga offensiva (sinora andata in gol con otto giocatori), in difficolt a gestire le gare, ma abile nel pressing alto.Largentino Nico Gonzalez rapido ed eclettico nella ricerca del gol, un trascinatore alloccorrenza, il giocatore al quale Italiano non rinuncia mai, sempre presente, una sola gara saltata, ma puntano la porta anche i centrocampisti, segnatamente Bonaventura in l con gli anni ma ancora abile nellaprirsi lo spazio per piazzare i tiro, molto gioco sulle fasce esterne, segnatamente a sinistra con Biraghi e Sottil.Minimo vantaggio per il Napoli i due giorni di riposo in pi dopo gli impegni europei, gli azzurri hanno giocato marted, i viola gioved.Italiano sar costretto a inserire forze fresche dopo la dura gara contro il Ferencvaros e lultima mezzora furente per rimediare il pareggio, ma non rinuncer ai suoi giocatori-pilota, da Bonaventura a Nico Gonzalez, presenter a centrocampo Arthur e Barak in campo gioved solo nella ripresa, impiegher gli elementi di maggiore fantasia, Ikon e Kouam, piazzer in difesa il torrione serbo Milenkovic (1,95), spinger a sinistra con Parisi, cross preziosi, e Nzola, lex prodigio spezzino, sar la punta centrale (4-2-3-1), non ancora a suo agio in maglia viola.Il Napoli sar al completo, rientrer Mario Rui, Politano sullout destro inspiegabilmente escluso da Spalletti in nazionale (migliore in campo nel primo tempo contro il Real Madrid), Osimhen e Kvaratskhelia in pieno rilancio, Lobotka al centro del gioco, Ostigard e Natan al centro della difesa.Garcia si lamenta di una squadra che subisce pochi tiri e, in percentuale, prende troppi gol, solo tre partite su sette chiuse con la porta imbattuta.La sfida apertissima per la capacit della Fiorentina di reagire ai momenti negativi delle gare, mai doma, in serie positiva da quattro turni (tre vittorie, un pareggio) dopo la batosta di San Siro contro lInter (0-4).La fase difensiva non il massimo e la velocit del Napoli pu metterla in difficolt. Gli azzurri martelleranno sugli esterni per aprire la difesa viola, il diciannovenne nigeriano Kayode, autentica rivelazione, cittadinanza italiana, campione dEuropa con lUnder 19 di Bollini, opposto a Kvaratskhelia e Parisi sulla corsia di Politano, duelli decisivi per portare il Napoli sulla strada del gol.Il centrocampo azzurro ha le qualit per impossessarsi del match con Zielinski splendido splendente, mai cos continuo e in partita come questanno, e Anguissa tornato a essere una presenza determinante, la gara contro il Real stato un martirio per il movimento continuo dei centrocampisti di Ancelotti, ma in campionato unaltra cosa, si formano coppie fisse, la marcatura pi definita.Resiste il problema-Raspadori che giocher a tempo pieno solo con un cambio di modulo, Kvaratskhelia fermo a un gol e si pretende di pi, la panchina (non solo Simeone, incoraggiante il progresso di Cajuste) ancora protagonista con innesti decisivi.Battere la Fiorentina per confermarsi squadra di vertice, non escludendo la chance-scudetto, lobiettivo dichiarato del Napoli.