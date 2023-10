Napoli punito da due errori

di Mimmo Carratelli



Una sassata di Valverde dalla distanza con Meret che la devia sulla traversa e poi di schiena fa autogol (78') consegna la vittoria al Real Madrid (3-2) al Maradona nella seconda partita del girone C della Champions.Il Napoli avrebbe meritato il pareggio. Due errori l'hanno condannato. Prima dell'autogol di Meret, l'errore era stato di Di Lorenzo che consegnava palla a Bellingham per l'1-1 di Vinicius (27'). Il Napoli era andato in vantaggio su corner con un colpo di testa di Ostigard (19').Un Real Madrid sornione, con lo spunto dei suoi assi, Vinicius e Bellingham, ha fatto valere esperienza, classe e una superiore sicurezza di gioco. Il Napoli con fatica, con cuore, a tratti con un buon possesso-palla, stato in partita.Sembrava in ginocchio dopo il raddoppio dei madrileni (34' Bellingham con un assolo da artista), ma si rialzava acciuffando il pareggio (53' Zielinski su rigore).Sembrava il risultato giusto, poi la frittata finale. Il Napoli non riusciva pi ad equilibrare il match. Garcia faceva cambi forsennati negli ultimi minuti (88' Simeone per Anguissa, Cajuste per Lobotka, Mario Rui per Olivera).In precedenza aveva inserito Elmas per Politano (69') e Raspadori per Zielinski (75'). Teneva sino alla fine Osimhen e Kvaratskhelia.Il Real ha giocato da grande squadra con tutti i suoi giocatori sempre in movimento. Al Napoli venivano a mancare i punti di riferimento. Difficilmente si formavano coppie fisse e la fase difensiva del Napoli ne soffriva. Il Real era privo dei difensori titolari (Militao, Alaba e il portiere Courtois) infortunati.I madrileni hanno tenuto il ritmo basso, sicuri della loro superiorit. Quando il Napoli li ha aggrediti hanno fatto mucchio a difendere.Politano stato tra i protagonisti del primo tempo mettendo in difficolt Camavinga. Bravo anche Olivera nella ripresa.Combattivo Osimhen che con un furioso inizio nella ripresa si procurava il rigore del 2-2. Anche Kvaratskhelia, marcato da Carvajal e raddoppiato da Valverde, ha martellato sul suo lato. Zielinski ha giocato al suo miglior livello di questa stagione. Lobotka ha diretto il gioco del Napoli con maestria. I difensori se la sono cavata, Ostigard sugli scudi oltre al gol, non ha demeritato Natan.Rodrygo e Vinicius spesso si allargavano, poi stringevano il campo con le avanzate sulle fasce dei terzini. Bellingham cominciava da posizione arretrata, poi si inseriva con la padronanza dei fuoriclasse. Difficile marcarli.Il Napoli ha retto come ha potuto il gran movimento dei madrileni, favorito dalle giocate mai veloci degli avversari. Ma il Real non confezionava palle-gol, eccettuata la battuta a lato di Bellingham dopo la gran parata di Meret su Vinicius. Si era sul 2-2.Cominciava bene, ma era solo una illusione. Sul corner di Kvaratskheia, Natan contrastava Kepa, Valverde sulla linea di testa rinviava corto, di testa Ostigard insaccava (19'). Il Real prende sempre gol di testa nonostante Rudiger (1,90).Si annunciava una serata incoraggiante, ma il Real andava al sorpasso in sette minuti. Prima l'errore di appoggio di Di Lorenzo sul quale piombava Bellingham per dare a Vinicius la palla dell'1-1. Poi l'assolo di Bellingham assicurava il vantaggio al Real Madrid. Il ventenne inglese, costato 130 milioni pagati al Borussia Dortmund, sgusciava tra Anguissa e Lobotka, anticipava l'intervento di Ostigard e segnava un gran gol.In finale di primo tempo, al Napoli sfuggiva il pareggio, strepitoso Kepa sul colpo di testa di Osimhen (39').Il Napoli rimediava a inizio di ripresa su rigore. Incoraggiati, gli azzurri andavano due volte al tiro pericolosamente, Kvaratskhelia sull'esterno della rete (57') e Zielinski dal limite, attento Kepa (58').La sassata di Valverde con l'autogol di Meret metteva fine al match. Inutilmente il Napoli assediava il Real negli ultimi dieci minuti.: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (88' Mario Rui); Anguissa (88' Simeone), Lobotka (88' Cajuste), Zielinski (75' Raspadori); Politano (69' Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia.: Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga (65' Mendy); Valverde, Tchouameni, Kross (65' Modric); Bellingham; Rodrygo (75' Joselu), Vinicius (84' Ceballos).: Turpin (Francia).RETI: 19' Ostigard, 27' Vinicius, 34' Bellingham, 53' Zielinski rigore, 78' autogol Meret.Napoli-Real Madrid 2-3Union Berlino-Braga 2-36 Real Madrid (gol 4-2)3 Napoli (4-4)3 Braga (4-4)0 Union Berlino (2-4).