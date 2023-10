Il Napoli Basket vince e convince all'esordio in campionato

di Mario Triggiani



Inizia con un successo la stagione 2023/2024 della Generazione Vincente Napoli Basket, che al PalaSerradimigni di Sassari vince nettamente contro la formazione sarda imponendosi con un netto 111-90.Napoli ha preso subito il vantaggio grazie a due canestri da sotto di Owens e due triple di Sokolowski che hanno ben presto indirizzato la gara in favore dei ragazzi di coach Milicic.Sassari ha provato a reagire ma i napoletani si sono rivelati inarrestabili, allungando ancora con Ennis, che ha trovato canestri dalla media ma soprattutto assist per i compagni.A met gara Napoli sopra di 15, ma nella ripresa la musica non cambia, anzi gli azzurri incrementano il vantaggio, che arriva a trenta lunghezze ad inizio quarto quarto.Nel finale di gara minuti anche per i giovani di Napoli, con Bamba, Mabor, Ebeling e Saccoccia a godersi la prima presenza in serie A.Dopo una vittoria tanto netta, peraltro in trasferta e contro una formazione di alta classifica, forte il rischio di farsi trascinare dall'entusiasmo. Napoli dovr essere invece capace di rimanere con i piedi per terra ed usare l'entusiasmo inevitabilmente generato dal successo di Sassari per costruire al meglio il resto della stagone.Queste le parole di coach Milicic a fine gara:Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar infatti proprio contro l'Armani Milano domenica prossima al PalaBarbuto alle ore 12:00.Si tratter di una sfida impossibile contro i campioni d'Italia in carica, ma la GeVi non deve porsi limiti, soprattutto pensando a come sar infuocato l'ambiente di Fuorigrotta, eccitato all'idea di poter assistere dal vivo ai giocatori che hanno messo in scena lo stupendo show visto a Sassari.Pullen 17, Ennis 11, Jaworski 10, Zubcic 20, Bamba, Ebeling, De Nicolao 9, Lever 12, Owens 9, Sokolowski 23, Mabor, Saccoccia.