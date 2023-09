Sono tornati i campioni d'Italia

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 28.09.2023)

L'Udinese porta bene. Nel campionato scorso, al Friuli, il Napoli di Spalletti conquist matematicamente lo scudetto. Stavolta, contro l'Udinese al Maradona, il Napoli di Garcia che fa bingo: 4-1. Toh, l'Inter perde (1-2 in casa dal Sassuolo) e la vetta ora a quattro lunghezze dagli azzurri.In questi tempi difficili, era una partita difficile da vincere, la prima di quattro partite-esame per la sopravvivenza dell'allenatore francese sulla panchina azzurra. I campioni d'Italia sono tornati. migliorata la condizione fisica, contro un avversario molto fisico, ed migliorato il gioco.S' rivisto il Napoli dei tempi belli perch ora le gambe girano e il gioco va. Una giocata da campioni d'Italia il secondo gol a conclusione di sedici passaggi, poi l'assist di Politano per Osimhen, sicuro a saltare il portiere in uscita (39'). Il palleggio veloce di una volta costringendo l'avversario a stare dietro, in affanno.Il Napoli era andato in vantaggio su rigore (18' Zielinski), punito il fallo di Ebosele su Kvaratskhelia. Ed ecco il nuovo clima azzurro. Dalla panchina Garcia urla Osimhen, Osimhen per la battuta dal dischetto. Osi invece lascia il tiro a Zielinski. Non ci sono pi musi lunghi, proteste e nervosismo. C' il Napoli che torna a fare il Napoli. Anche con Garcia.E Natan gioca un partita impeccabile. Ferma in tackle Thauvin, spazza via un cross di Lovric, gioca di anticipo, lancia persino Zielinski con un pallone lungo, salva in area al 70', spazza via ancora all'84'.il Napoli che torna a girare attorno a Lobotka. il Napoli di un Anguissa presente a tutto campo, spostandosi spesso a sinistra dove l'Udinese pu essere pericolosa con Thauvin nel primo tempo.Kvaratskhelia deflagrante: si procura il rigore del vantaggio, impegna Silvestri (24'), colpisce due volte il palo (57' e 68'), va in gol dopo sei mesi e serve a Simeone la palla del 4-1.E Zielinski conferma d'essere voluto rimanere per giocare da protagonista. Prima del rigore, una palla-gol battuta alta nel cuore della difesa friulana. E c' Politano col suo gioco generoso, utile e l'assist del 2-0.Osimhen gioca su tutto il fronte dell'attacco, applaude i compagni, segna dopo tre giornate di digiuno. Sicuro Ostigard in difesa e magnifico come sempre Di Lorenzo. tornato in palla Mario Rui. Funzionano le "catene" sulle fasce laterali. L'Udinese accerchiata e colpita. Tra i nuovi, Lindstrom si annuncia come una folgore sull'out destro.Dopo avere inchiodato l'Udinese sul 2-0 nel primo tempo, si aspetta la reazione degli ospiti, ma soprattutto si vuol vedere quale ripresa giocher il Napoli dopo avere stradominato la prima frazione.ancora il Napoli che gioca e si diverte, assalta l'Udinese, trema il palo sulla conclusione ravvicinata di Kvaratskhelia. Il Napoli non molla mai, come ai vecchi tempi, attacca ferocemente, difende di squadra.Sottil cerca di rianimare l'Udinese (59' Samardzic per Wallace che aveva fatto il "libero" davanti alla difesa, Success per Thauvin, Ferreira per Ebosele). Garcia risponde (62') con Simeone per Osimhen e Lindstrom per Politano. Energie fresche per l'attacco.Lindstrom entra alla grande, strappo feroce e palla a Simeone, salva in corner Silvestri in uscita e il palo dice ancora no a Kvaratskhelia. C' Cajuste per Zielinski (71'). E finalmente, dopo due pali, Kvaratskhelia ruba palla a Bijol e beffa Silvestri in uscita (74').Ora la grande bellezza al completo. La squadra torna fortissima, i suoi cannonieri colpiscono.Il tempo di concedere a Samardzic uno slalom fra cinque azzurri e un gol strepitoso (81') e il Napoli sempre vivo e insaziabile colpisce ancora con Simeone che sigla di testa il 4-1 sull'invito al gol di Kvaratskhelia.La festa completa. Elmas per Kvara e Raspadori per Anguissa all'83'.: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa (83' Raspadori), Lobotka, Zielinski (71' Cajuste); Politano (62' Lindstrom), Osimhen (62' Simeone), Kvaratskhelia (83' Elmas).: Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele (59' Ferreira), Lovric (71' Pereyra), Walace (59' Samardzic), Payero, Kamara (71' Zemura); Thauvin (59' Success), Lucca.: Manganiello (Pinerolo).: 18' Zielinski rigore, 39' Osimhen, 74' Kvaratskhelia, 81' Samardzic, 82' Simeone.