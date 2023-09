In una partita bloccata Osimhen sbaglia un rigore

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 25.09.2023 )

La partita pi noiosa della stagione, bloccata dalla scelta del Bologna di giocarla uomo su uomo, soffocando il gioco, sfugge al Napoli tradito da Osimhen che batte a lato un calcio di rigore nella ripresa dopo avere colpito il palo all'inizio del match. Zero a zero sul campo felsineo.L'esplosivo attacco azzurro scomparso. Ancora a secco Kvarastkhelia, due tiri parati e un gioco troppo egoista per sfondare, cercando sempre di dribblare gli avversari, giochetto che non gli riesce pi.A secco anche Osimhen che da tre partite, compresa la Champions, non sfonda pi la porta. Kvaratskhelia stato sostituito per la terza volta, dentro Elmas (76'). Fuori anche Osimhen per Simeone (86'). Attaccanti crucciati. Contestazione plateale verso Garcia. Lo spogliatoio perde serenit.Il Bologna ha badato solo a difendere, venendo fuori a tratti nella ripresa. Nel primo tempo, neanche un tiro dei bolognesi. Il centravanti Zirkzee arretrava nella met campo felsinea col Bologna tutto dietro la linea della palla per l'intera prima frazione di gioco.Il Napoli non ha avuto la velocit necessaria per far male. Giro-palla lento, l'unico lampo offensivo era di Raspadori nell'azione del legno di Osimhen (5'), gran lancio per il centravanti che colpiva il palo lontano e Kvara batteva fuori. A fine primo tempo, Raspadori sfiorava la traversa con un gran sinistro.Per il Napoli, ormai, sono tutte partite difficili. A Bologna l'ha giocata con giudizio. Con Ostigard e Natan (debutto da titolare) una difesa mai vista. Olivera a sinistra. In attacco, Raspadori sull'out destro, un ruolo che lo limita, prodigandosi nei recuperi difensivi, per gli unici due lampi della partita azzurra sono stati suoi.Tranquillo il debutto di Natan per la mancanza di un avversario diretto da marcare, palla sempre appoggiata corta, per tre interventi efficaci, un salvataggio in corner su Ndoye penetrato in area e due palloni spazzati di testa nei sedici metri azzurri.Il centrocampo campione d'Italia ha lavorato molto. Lobotka sempre presente, attento nella fase passiva. Anguissa, favorito dalla partita lentissima, ha tenuto bene la posizione, infortunandosi nel finale (ultimi cinque minuti), ma restava in campo perch Garcia aveva esaurito i cambi. Zielinski stato il pi dinamico.Il Bologna s' fatto vivo nell'area azzurra al 74' con una conclusione di Zirkzee, pi attaccante nella ripresa e pi vivo, pronto Meret nel salvataggio in corner. Due minuti prima, la partita poteva svoltare per il Napoli. Sul tocco di Kvaratskhelia per Osimhen in area, braccio del difensore Calafiori e palla sul dischetto: Osimhen spiazzava Skorupski, ma batteva largamente a lato.stato un match che poteva essere deciso solo da un errore. Il Napoli non ha punito l'errore del Bologna. Ha tenuto la partita in pugno per l'atteggiamento passivo della squadra felsinea, imprecisa nelle ripartenze organizzate da Karlsson. Olivera ha avuto qualche difficolt con Ndoye. I centrali hanno giocato sempre liberi dalla pressione avversaria.Non hanno reso le sostituzioni (46' Mario Rui per Olivera, 67' Politano per Raspadori, 76' Elmas per Kvaratskhelia, 86' Simeone per Osimhen e Cajuste per Lobotka) perch il Bologna rimasto sempre intenso nella sua met campo e non ha concesso spazi.un campionato mediocre e il Napoli bene allineato sulla mediocrit totale, ora a sette punti dalla vetta (Inter), ma a due dalla zona Champions (Juve e Fiorentina). Il Napoli aveva giocato mercoled a Braga, ma non ha ceduto sul piano fisico.: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (46' Mario Rui); Anguissa, Lobotka (86' Cajuste), Zielinski; Raspadori (67' Politano), Osimhen (86' Simeone), Kvaratskhelia (76' Elmas).: Skorupski; Posch (10' De Silvestri), Beukema, Lucumi (65' Calafiori), Kristiansen; Aubischer, Freuler (82' El Azzouzi); Ndoye (65' Saelemaekers), Fergusson, Karlsson (82' Orsolini); Zirkzee.: Ayroldi (Molfetta).Salernitana-Frosinone 1-1, Lecce-Genoa 1-0, Milan-Verona 1-0, Sassuolo-Juventus 4-2, Lazio-Monza 1-1, Empoli-Inter 0-1, Atalanta-Cagliari 2-0, Udinese-Fiorentina 0-2, Bologna-Napoli 0-0, Torino-Roma 1-1.

CLASSIFICA

Inter 15; Milan 12; Lecce 11; Juventus, Fiorentina 10; Atalanta 9; Frosinone, Napoli, Torino 8; Verona 7; Sassuolo, Bologna 6; Monza, Roma 5; Genoa, Lazio 4; Salernitana, Udinese 3; Cagliari 2; Empoli 0.