Due sconfitte per il Napoli Basket al XII Memorial Pentassuglia

La Generazione Vincente Napoli Basket ha rimediato due sconfitte nella XII edizione del Memorial Pentassuglia, torneo prestagionale che si tiene ogni mese di settembre nel palazzetto di Brindisi intitolato al coach scomparso nel 1988.Nella serata di venerd gli azzurri hanno affrontato i padroni di casa della Happy Casa Brindisi, che ha vinto il match con il punteggio di 94-89, mentre la gara del sabato pomeriggio ha visto il team partenopeo opposto alla squadra ungherese del Falco Szombathely, uscita vincitrice per 92-90.Il torneo stato l'occasione per l'esordio in canotta azzurra di Tyler Ennis, guardia canadese arrivata a Napoli lo scorso gioved e subito scesa in campo nel Memorial.oAnche se evidente come debba essere ancora trovata il giusto amalgama con i compagni, il giocatore ha gi fatto vedere lampi del suo talento prima di subire un infortunio alla caviglia nel secondo quarto della gara di sabato.Entrambe le gare sono stato molto combattute, con la GeVi a lottare duramente con gli avversari per conquistare la posta in palio, sfuggita solo negli ultimi possessi.Protagonista contro Brindisi stato Tariq Owens, realizzatore di 18 punti, che per durante il match ha rimediato una contusione al ginocchio che lo ha fatto rimanere precauzionalmente a riposo nella gara di sabato.Contro il team ungherese c' stato invece lo show di Jawroski, che con i suoi 23 punti ha consentito alla GeVi di rimanere attaccata alla gara fino all'ultimo tiro, sbagliato sulla sirena proprio dall'americano.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar la gara amichevole che si terr al PalaBarbuto sabato prossimo, 23 settembre, contro la squadra di Cremona, in una gara che funger anche da presentazione ufficiale della squadra al pubblico partenopeo prima dell'esordio in campionato del 1 ottobre a Sassari.Generazione Vincente Napoli Basket 94-89 (29-22, 17-23, 28-25, 20-19) Pullen 7, Zubcic 17, De Nicolao 5, Jaworski 12, Sokolowski 7, Owens 18, Ebeling 2, Ennis 12, Lever 7, Mabor 2.Falco Szombathely 90-92 (28-20, 18-29, 23-19, 21-24) Pullen 11, Zubcic 4, De Nicolao 4, Jaworski 23, Sokolowski 14, Ebeling 11, Ennis 6, Lever 11, Mabor 6, Bamba, Saccoccia.