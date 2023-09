La guerra non torna di notte, di Vincenza Alfano

di Giovanna DArbitrio



Il nuovo romanzo di, (Ed. Solferino), stato presentato a Napoli presso la libreria IoCiSto mercoled 13 settembre 2023, in un incontro al quale hanno partecipato la scrittrice,, il direttore del Corriere del Mezzogiorno,, il giornalista, lattriceche ha letto qualche pagina del libro.Il libro viene cos descritto dalla casa editrice:Il titolo nasce da un ricordo: la nonna di notte le faceva compagnia alla nipote coi suoi racconti, scacciando i fantasmi che la spaventavano e pertanto anche la guerra non torna di notte per incutere paura.- ha affermato Enza Alfano.E comunque, secondo lautrice, il libro stato anche unopportunit per parlare della Napoli delle Quattro giornate e in particolare delle donne che segnarono una svolta nell emancipazione femminile tra la prima e la seconda guerra mondiale, svolgendo lavori che gli uomini partiti per il fronte non potevano pi espletare.- ha aggiunto Enza.Il libro introdotto da due citazioni inziali che personalmente trovo profondamente vere:1) Chi salva una vita salva il mondo intero (Talmud);2) Ognuno di noi ha vissuto qualcosa che lha cambiato per sempre (Alda Merini).Un libro che si legge tutto dun fiato sia per lo stile scorrevole, sia per un contenuto che ha il sapore della verit, essendo basato su una storia vera tramandata oralmente dalla nonna dellautrice. Una storia dal sapore familiare, soprattutto per quelli della mia et cresciuti nel dopoguerra con i drammatici racconti di nonni e genitori, ma allo stesso tempo anche uno spaccato depoca su tanti altri aspetti del passato, come usi, costumi, tradizioni, inclusi i pregiudizi e i limiti imposti alle donne, costrette ancor oggi a lottare per far valere i loro diritti umani e civili.Il rapporto nonna-nipote mi ha fatto ricordare con commozione la mia cara nonna Lucia e il lettino nel quale dormivo accanto a lei: anche lei di notte mi stringeva una mano per fugare i miei incubi notturni.nata e vive a Napoli dove insegna materie letterarie e latino. Scrive per il Corriere del Mezzogiorno. Conduce lOfficina delle parole, laboratorio di scrittura creativa.curatrice di progetti antologici per LErudita. Ha pubblicato i romanziI suoi ultimi romanzisono entrati nella classifica dei libri de La Lettura del Corriere della Sera del 2016 e 2018.Con il romanzoha vinto il Premio LIguana-Anna Maria Ortese.