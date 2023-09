Il Napoli Basket vince la Link Campus Cup 2023

di Mario Triggiani



Successo per la Generazione Vincente Napoli Basket alla Link Campus Cup di San Sepolcro, torneo amichevole che ha visto la partecipazione del team partenopeo contrapposto, di Pistoia, di Pesaro dei rumeni del CSO Voluntari.Il torneo stato l'occasione per il debutto in canotta azzurra di Jacob Pullen, play americano arrivato in citt gioved mattina e che sceso subito sul parquet. Le sue prestazioni hanno evidenziato la carenza di allenamenti insieme ai compagni, con tante soluzioni personali, ma anche tanta voglia di mettersi in gioco ed essere il leader emotivo della squadra.Nella semifinale di sabato Napoli ha incontrato la Estra Pistoia, formazione neopromossa in serie A, sconfiggendola nettamente con il punteggio di 80-69. Jaworski ha confermato l'ottima vena realizzativa dalla lunga distanza, mentre sotto le place Owens e Mabor hanno trovato spesso punti facili nel pitturato.Pi insidiosa la sfida in finale contro il CSO Voluntari, conclusasi solo dopo un tempo supplementare. Protagonista della gara stato l'ultimo acquisto Pullen, che ha segnato due triple fondamentali per mandare prima gli azzurri all'overtime e poi vincere la Link Campus Cup.Trattandosi solo di basket prestagionale difficile dare eccessivi giudizi sulle prove dei giocatori partenopei. La squadra di coach Milicic ha dimostrato la solita applicazione difensiva, che ha regalato facili punti in contropiede, ed in attacco comincia a vedersi l'amalgama tanto voluta dall'allenatore croato.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar il prossimo weekend a Brindisi, dove si terr la dodicesima edizione del Memorial Pentassuglia, triangolare che vedr i partenopei opposti alla squadra di Brindisi e agli ungheresi del Falco Szombathely.Jaworski 15, Zubcic 11, Bamba 3, Ebeling, Pullen 4, De Nicolao, Lever 11, Owens 10, Coralic, Sokolowski 15, Mabor 10, Saccoccia 1.Pullen 15, Jaworski 18, Zubcic 7, Bamba 4, Ebeling, De Nicolao 2, Lever 7, Owens 13, Coralic, Sokolowski 16, Mabor, Saccoccia 5.