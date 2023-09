Io capitano, di Matteo Garrone

di Giovanna DArbitrio



Vincitore del Leone dArgento all80esima edizione della Mostra Internazionale darte cinematografica di Venezia,, di, racconta la storia di due giovani Seydou e Moussa (), due cugini adolescenti di Dakar (Senegal) che aspirano a diventare star della musica, per cui affrontano un lungo viaggio per raggiungere l'Europa.La loro diventa una moderna un'odissea: non facile attraversare i pericoli del Sahara pieno di cadaveri, le prigioni libiche e il burrascoso Mediterraneo, nonch violenze e soprusi, anche se non mancano talvolta gesti di umanit.Il viaggio, quasi un "", diventa un viaggio di formazione, poich diventare adulti vuol dire acquisire senso di responsabilit verso se stessi e gli altri., regista e co-sceneggiatore con, inserisce nella trama elementi nuovi: i due ragazzi non scappano dalla miseria o dalla guerra, madi affrontare un viaggio verso lEuropa per inseguire un sogno.Ampio spazio viene dedicato alla vita quotidiana di Seydou e di Moussa nel Senegal, scene che ci mostrano un paese povero, ma anche accogliente dove due sedicenni scrivono canzoni. E anche i loro compagni di viaggio hanno la dignit di uomini, poich i migranti non vanno considerati come una massa indistinta e anonima, tutti come bestie da soma o gente barbara.In questa scelta di Garrone, forse c solo un bisogno di non distruggere il sogno europeo di Seydou e Moussa. Lillusione che chi ha rischiato la vita in un duro viaggio, avr davvero un'esistenza migliore e trover un lavoro e una casa.in effetti un mix storie reali e inventate, soprattutto una parabola sulla necessit di assumersi la responsabilit delle proprie azioni, incarnata nella figura nobile di Seydou che invece di pensare solo alla propria sopravvivenza, pensa anche agli altri.- ha affermato il regista -Tra gli interpreti ricordiamoTra i film di Garrone ricordiamoEcco il trailer: https://www.google.com/search?

sca_esv=564158632&rlz=1C1AWFA_enIT778IT778&q=io+capitano+trailer&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjD19PcnaCBAxX-iv0HHVIoCzAQ0pQJegQIDBAB&biw=1366&bih=612&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:eb4cbd36,vid:idErmD0bA_M,st:0