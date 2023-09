Pullen: "Ho scelto l'Italia per competere con i migliori"

di Mario Triggiani



Nella sala stampa del PalaBarbuto si svolta la conferenza stampa del nuovo acquisto della Generazione Vincente Napoli Basket, play americano con gi tre importanti esperienze in Serie A con Biella, Bologna e Brindisi.Ad aprire la conferenza stato il Presidente della GeViProprioprende la parola per presentare il nuovo acquisto:spiega le motivazioni per cui ha scelto Napoli:La conferenza di presentazione del nuovo acquisto stata anche l'occasione per la GeVi di illustrare nel dettaglio la campagna abbonamenti, in partenza luned prossimo alle ore 13:00.Prezzi popolari per i tifosi che decideranno di sottoscrivere la tessera, con un occhio di riguardo per i vecchi abbonati che potranno usufruire degli stessi prezzi previsti per lo scorso campionato.Coloro che sottoscriveranno labbonamento entro il 16 settembre avranno in omaggio il titolo dingresso allamichevole Gevi Napoli Basket Vanoli Cremona in programma al PalaBarbuto sabato 23 Settembre alle ore 20:00.Queste le parole di, Amministratore Delegato:Chiude la conferenza, Assistant CEO e Responsabile Ticketing:Nel fine settimana la Generazione Vincente Napoli Basket torner in campo a Sansepolcro per la Link Cup, torneo amichevole che vedr gli azzurri affrontare le formazioni di Serie A Pistoia e Pesaro e la squadra rumena del CSO Voluntari.