Follia di Patrick Mc Grath

di Luigi Alviggi



Il libro approfondisce una follia particolare ma, di certo, quella pi lacerante e profonda perch si impossessa del soggetto travolgendolo oltre ogni ragione, vittima imbelle di una frattura dellintimo che pu finire per condurlo in un territorio nel quale non ha supporto n esperienza propria che possa aiutarloIl racconto si allarga cio sugli aspetti contorti e traviati del personaggio principale, Stella, e la segue nelle giravolte di unanima che non pu pi considerarsi normale perch posseduta da una passione fortissima che lha devastata, stravolgendo ogni ambito possibile.il racconto dellastoria damore, davvero molto estrema, vera e propria ossessione sessuale reciproca tra una madre di famiglia e un assassino carcerato. La mente di Stella si scinde: c una StellaEdgar che costruisce un vissuto illusorio che man mano dilaga fino a travolgere e soffocare quello della StellaMax che, per quanto un tempo riguardosa sposa innamorata e madre affettuosa, scender veloce i gradini di moglie e genitrice esemplare per trasformarsi in un essere di impossibile definizione, comunque opposto alloriginario.Siamo nellInghilterra del 1959. Stella la moglie di Max, uno psichiatra molto valido che lavora in un ospedale-prigione del quale, con ogni probabilit, diverr direttore perch lattuale Jack Straffen sar pensionato a breve.Lenorme ospedale, un istituto psichiatrico di massima sicurezza, ha guardie e sorveglianti in ogni punto, circondato da un alto muro perimetrale di cinta che racchiude lintera struttura e tutte le finestre sono protette da grate. cio quello che un tempo veniva chiamatoIl narratore, altro ottimo psichiatra della struttura Peter Cleave, scapolo quegli che pi approfondir la psiche di Stella la vera anima della follia del titolo nelle sue giravolte mentali. Ci dir subito:pi anziano di Max ma tutti i medici del posto sono in ottimi rapporti professionali e personali. Il trio principale ben definito: Stella, Peter ed Edgar. Max, e il figlio Charlie avuto con Stella, vengono ad assumere le figure di personaggi di contorno, autentiche vittime del dramma che li investir in pieno relegandoli in una posizione inattesa, difficile e drammatica allinverosimile.La complessit della trama la fa supporre al limite del concepimento fantastico di uno scrittore e poich parlano degli psichiatri si arriva a immaginare che si tratti di vicende reali rielaborate letterariamente dalla fonte professionale che le ha ascoltate.Da sottolineare comunque la finissima analisi dellAutore sulla deragliata psicologia di Stella, valida quanto mai su uno sfondo umano soggettivo davvero disastrato. In qualche passo il racconto vira verso il giallo - per esempio con la fuga di Edgar dallospedale - ma in fondo lopera un riuscito mix tra romanzo psicologico, thriller e noir. Romanzo pi famoso di Patrick McGrath (Londra, 1950), laureato in letteratura inglese e americana, il libro (Asylum, 1996) stato pubblicato in Italia da Adelphi nel 98 e da allora ha avuto un gran numero di ristampe.Oggi lAutore vive tra Londra e New York e dimostra di essere ben addentro ai fatti e ai problemi di una struttura psichiatrica, difatti ha anche lavorato allinterno di un Centro di Salute Mentale e, medico il padre, sempre vissuto tra medici di ogni tipo. Dal romanzo stato tratto il film inglese omonimo del 2005 diretto da David Mackenzie con Natasha Richardson (Stella), Marton Csokas (Edgar), Ian McKellen (Peter), di durata 93 minuti.I colloqui Peter-Stella iniziano subito, una volta trasferita la famiglia nellabitazione allinterno dellospedale per il nuovo lavoro di Max, favoriti da una simpatia reciproca e con ogni sconvolgimento ancora assente, per i malesseri pregressi della donna, sintomi dellesistenza di un massiccio substrato latente in attesa di approfondimento.Poi si apre la questione:Il contatto Stella-Edgar principia perch Max vuol fare restaurare una serra, vicino alla loro nuova casa, e nellospedale ammesso che taluni pazienti vengano assegnati a lavori di utilit collettiva, sempre comunque sotto il controllo di sorveglianti armati.Tra i prescelti c Edgar. Il processo di innamoramento di Stella verso di lui paziente molto grave ricoverato da 5 anni che, prima del delitto, svolgeva attivit di scultore creando teste umane e quadri parte dal presupposto che lo considera essenzialmente tale, solo un artista e non anche un uxoricida.Arriver a non ritenerlo pi un grave malato mentale ma solo ladi un delitto passionale per linfedelt continua della moglie denunciata dalluomo. Ma ci si pu fidare di chi arriva ad affermarleChiave di volta sar lamicizia che viene a instaurarsi tra Edgar e Charlie. Il fatto che ormai Stella preda di una serie di pensieri del tutto ignota prima dellingresso nella struttura e della conoscenza di Edgar.Il peso di questi cresce in lei ora dopo ora, giorno dopo giorno, e fa impallidire tutti gli affetti preesistenti, per figlio e marito, fino a ristrutturarli dalla base e valutarli come estranei al suo vero essere e alle aspirazioni per i giorni a venire.una Stella non pi Stella, rivoltata come un guanto dalla passione estrema che si impadronita di ogni cellula del suo corpo:Il pensiero estraneo di come pu la moglie del vicedirettore di un ospedale psichiatrico divenire lamante di un grave paziente in cura, artista s ma anche uxoricida, non sfiora nemmeno la mente dellinteressataPer uno psichiatra i propri giudizi morali su un paziente non hanno alcun valore, e questa affermazione fatta a Stella da Peter apre la via in lei per confessare ogni dettaglio della sua anomala vicenda.Il fatto certo che la donna non ha compreso n comprende la pericolosa gravit di quel rovinoso uomo-amante perch con lei si comporta sempre in maniera normale tacendo le continue ossessioni personali e non raccontando nulla del passato.Se ne costruisce perci unimmagine mentale, sottovalutando colpevolmente la potenza dirompente dei sentimenti che possono scatenarsi e giustificando luxoricidio con la credenza che la moglie labbia davvero tradito di continuo.Lo assimila a un marito pluritradito che, in preda a un irrefrenabile scatto dira, la uccide. Lui le racconta, tra laltro, anche di un loro figlio inesistente. In realt i deliri nella mente di Edgar sono enormi e lui vive il proprio passato stravolto dalle fondamenta e privo di ogni realt.Peter inutilmente, fiutando lirreparabile, prova a illuminare la mente di Stella:Riuscito a evadere Edgar e Stella non estranea allevento anche lei presto scapper via per andarlo a cercare nei vicoli di Londra e non sar facile trovarlo! scomparendo allimprovviso dallospedale senza lasciare un rigo n al figlio n al marito a riprova del fatto che in lei ormai la scissione totale.Unidentificazione interiore padre-figlio, assurda nella realt, ma che meglio aiuta in una sorta di falsa ricostruzione psichica interna che la guider a danni ancor maggiori. Riesce a trovarlo, lui e un suo vecchio assistente Nick, dopo molto peregrinareEdgar sorrise con quel suo largo sorriso da lupo, le pass cameratescamente un braccio intorno al collo ed entrarono dentro allacciati, ondeggiando. Poi rimasero stretti in un abbraccio, in mezzo alla stanza. ()Gli attacchi d'ansia, violenti e improvvisi, cominciarono dopo i primi quattro o cinque giorni. In genere le succedeva al mattino presto, quando Edgar dormiva ancora e lei si svegliava col senso dell'enormit di quel che aveva fatto e della situazione in cui si era messa.Cercava di non pensarci, non sopportava che nulla venisse a turbare quell'idillio, e non ne parlava mai. Passer, si diceva, dimenticheranno, presto potremo tornare in punta di piedi nel mondo e passare inosservati. Quando cercava di pensare al futuro, non andava pi in l di cos.Ma al vasto mondo di fuori non pensava quasi mai. Nel lavoro - oltre lo stile descrittivo lineare e profondo, anche se abbastanza- molto attenta risulta lanalisi dellAutore sui rapporti interpersonali dei vari personaggi, e non solo su quelli specifici paziente-medico sempre in prima linea.Ne risulta una strada dettagliata per illuminare a fondo, da uno speciale punto di vista, la complessit dei rapporti umani, in specie quelli affettivi.Poi entrambi vengono individuati a Londra, arrestati e riportati nellospedale. Il film omonimo ben ricostruisce latmosfera retr di fine anni 50 del secolo scorso nellInghilterra dei primi anni elisabettiani ed aderente al testo, salvo qualche differenza non minore per adattare la vicenda a un impatto visivo maggiore sullo spettatore che non il puntuale svolgimento del libro.Importante lattenzione concessa al ballo annuale tenuto nellIstituto, dove si verificano i primi passi dellaccostamento fisico dei protagonisti che parte subito in maniera molto esplicita tra loro due.Nel film Peter confermer presto:. Sar qui non un semplice psichiatra ma un altro ammiratore di Stella, anchegli affettivamente ambizioso nei suoi riguardi, al contrario del rigido e sentimentalmente amorfo analista psichico del romanzo.Edgar rimane il suo paziente preferito e pi indagato. Su taluni eventi c qualche marcato risvolto cinematografico in pi con il fine di una maggiore rispondenza di quanto accaduto al pregresso e, in qualche tratto, le immagini divengono addirittura ancora pi aspre del racconto mcgrathiano.Bisogna riconoscere che limpatto visivo conseguente ancor pi esplosivo per lo spettatore. Una nota personale a chiusura: non ritengo che Stella vada giudicata, troppo banale.Forse pi utile tentare di comprenderla nelle incredibili giravolte che la porteranno allautodistruzione Una cosa certa comunque - per ogni lettore - questo un racconto che lascer a lungo traccia nella memoria del singoloPatrick Mc GRATHtraduzione di Matteo CodignolaADELPHI, 1998 pp. 294 - 18,00