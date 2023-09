La preghiera delle madri

di Giovanna DArbitrio



Siamo davvero scioccati dai recenti orrendi casi di stupri e violenze contro le donne, vittime innocenti sia durante le guerre, sia in pace nei paesi cosiddetti civili. La violenza sulle donne stata definita dallONUPurtroppo la violenza contro le donne sta diventando un fenomeno sempre pi diffuso nellambito della famiglia e in tutta la societ, per cui indispensabile affrontare seriamente il problema in tutti i modi possibili ed immaginabili, un fenomeno giustamente definito dallONU, un comportamento barbarico che, tra vessazioni psicologiche, minacce, violenze e persecuzioni di ogni genere, troppo spesso si conclude con femminicidi in drammatico incremento a livello internazionale.E se questo accade in pace, figuriamoci ci che alle donne accade in guerra!, scrivesu Repubblica.Quante volte ho sognato che tutte le donne di ogni razza e paese si potessero incontrare e lottare insieme contro tutte le violenze e le guerre! E mi venuta in mente allora la bellissima canzone Prayer of the Mothers (Preghiera delle madri), nata da unalleanza tra la cantautrice Yael Deckelbaum e un gruppo di donne coraggiose del movimento di, sorto nellestate 2014 durante lescalation di violenze tra israeliani e palestinesi.Accadde in effetti che il 4 ottobre 2016 le donne ebree e arabe dessero inizio al progetto congiunto(Marcia della speranza) e cos migliaia di donne marciarono dal Nord di Israele a Gerusalemme in un appello per la pace, raccolto da almeno 4.000 donne: con loro cera anche il premio Nobel per la pace, leader pacifista durante la Seconda Guerra Civile Liberiana nel 2003. Nella canzone, Yael ha unito una registrazione di Leymah con un video pubblicato su YouTube.Ecco La traduzione dellaEcco il video: