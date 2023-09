Una sconfitta provvidenziale ?

di Teo Moro



La mia nota sportiva presuppone laver letto il resoconto lucido e non emotivo di Mimmo Carratelli su Napoli-Lazio: tale resoconto fa riflettere perch non solo mette in guardia da giudizi affrettati su di una fase sperimentale delle risorse disponibili con i nuovi acquisti, ma anche perch chiarisce che dai possibili turn-over dipendono le priorit che il Napoli intende perseguire, senza esagerare nella politica della lesina.Ho parlato di sconfitta provvidenziale perch, a seconda della priorit della scelta, si ancora in tempo a provvedere nel mercato invernale. A chi dare la prioritaria? Ad un nuovo scudetto o alla Champions?Tenendo conto dei nuovi mercati mercenari sempre pi competitivi, per prevenire lindisponibilit a restare dei maggiori campioni per le loro pretese, credo sia necessario puntare alla priorit della Champios, specie quando si succedono gare interne ed esterne asfissianti, a cui vanno ad aggiungersi gli impegni dei maggiori esponenti con le loro nazionali.Il logoramento psicofisico da evitare risulter decisivo, in particolare dopo il rafforzamento delle squadre pi competitive.Dopo la buona prova con squadre pi abbordabili, il Napoli ha incontrato la Lazio ed ha ricevuto la scossa necessaria per ricorrere al mercato invernale!Chiudo con un beneagurante in bocca al lupo! alla squadra del mio cuore.Teo Moro