La Lazio beffa il Napoli

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 03.09.2023)

Una Lazio poco sarriana, compatta in difesa e pronta al contropiede, protagonisti Felipe Anderson e Luis Alberto, azzecca la partita del riscatto, a zero punti dopo i primi due turni, e impallina il Napoli 2-1 al Maradona tirando gi gli azzurri dalla vetta della classifica.Un Napoli ardente, che gioca nella met campo della Lazio, si fa infinocchiare dalle ripartenze della squadra di Sarri. Si sente il vuoto lasciato da Kim. Con la Lazio si ripetuto lo smacco dellanno scorso.Sarri schiera due terzini di marcatura, Marusic su Kvara rinunciando a Lazzari, pi leggero e fluidificante, Hysaj su Politano.Al centro dellarea, contro Osimhen ha due corazzieri, Casale (1,91) e Romagnoli (1,90).Kvara, in campo per 65 minuti, rimasto ancora a secco (non segna da aprile). Osimhen, stretto dai due centrali, non ha mai trovato la porta (due conclusioni fuori).Il gioco azzurro condotto da uno Zielinski strepitoso e da Anguissa, con maggiore partecipazione di Lobotka, sembrava promettere una grande serata. Il Napoli andava subito allassalto. Per mezzora cera solo il Napoli con la Lazio stretta a ridosso della sua area.Ma ci scappava la sorpresa alla prima volta che la Lazio entrava nella met campo azzurra: su un cross corto di Felipe Anderson, colpo di tacco in gol di Luis Alberto nellarea piccola (30).Unautentica beffa al predominio del Napoli. Ma il pareggio era immediato col tiro da fuori di Zielinski (32) deviato da Romagnoli. Si spegneva lentusiasmo della Lazio e il Napoli tornava a dominare.Un fulmine a inizio di ripresa con un gran tiro di Zielinski sventato da Provedel (46). Il polacco gioca da protagonista. Il Napoli domina, ma va ancora sotto. Felipe Anderson in contropiede rimette la palla sulla linea dellarea azzurra, velo di Luis Alberto per Kamada che insacca (52).una strana partita. Il Napoli gioca, la Lazio segna. La difesa azzurra non proprio compatta. Annullati due gol laziali per offside (67 Zaccagni, 71 Guendouzi), segnale della improvvisa superiorit della Lazio che continuava a distendersi in avanti con grande pericolosit.Il Napoli non era pi squadra. Cambi a ripetizione di Garcia (65 Raspadori per Kvaratskhelia e Mario Rui per Olivera; 75 Lindstrom per Politano; 84 Simeone per Zielinski). Ma non cera pi niente da fare.Il Napoli si improvvisamente perduto, tradito dalla voglia di buttarsi avanti. La Lazio ha saputo aspettare i suoi momenti propizi.Tatticamente, Sarri ha giocato Garcia.Pensieri neri in campo azzurro, c la sosta, qualcosa pu essere rimessa a posto.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (65 Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (84 Simeone); Politano (75 Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia (65 Raspadori).: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (80 Pellegrini); Kamada (65 Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (80 Pedro), Immobile (93 Casellanos), Zaccagni (93 Isaksen).: Colombo (Como).: 30 Luis Alberto, 32 Zielinski, 52 Kamada.