Il Napoli Basket vince l'amichevole

contro la LUISS Roma

di Mario Triggiani



Inizia con un successo la pre-stagione della Generazione Vincente Napoli Basket, che nello scrimmage contro la LUISS Roma sconfigge la formazione capitolina neopromossa in Serie A2 con il punteggio totale di 80-47.Come al solito per le gare amichevoli di inizio stagione, il punteggio stato azzerato al termine di ogni quarto di gioco.La GeVi era ancora priva dell'ultimo acquisto Jacob Pullen, atteso in citt in questi giorni, e della guardia titolare, la cui ricerca prosegue sul mercato.Assente anche Jacob Schenk, giocatore polacco aggregato per le prime settimane di preparazione per alzare il livello degli allenamenti dei partenopei, che lo scorso gioved tornato in patria.La gara, disputata nella piccola palestra PASS di Roma, evidenzia sin da subito la differenza di livello delle due squadre, con Napoli che dopo pochi minuti si porta avanti 12-5 grazie alle triple di Jaworski.La guardia prende molte responsabilit in attacco, con numerosi tentativi dalla distanza, ed anche in difesa evidenzia una volont di dannarsi che regala palle rubate alla sua squadra.Tante triple anche per Zubcic, quasi infallibile dall'angolo, mentre sotto canestro Owens si fa apprezzare per rimbalzi e stoppate.La LUISS Roma si dimostra comunque avversaria gagliarda e per lunghi tratti gioca a memoria, grazie anche alle numerose conferme dalla scorsa stagione, ma alla lunga le corte rotazioni si fanno sentire e l'ultimo quarto si chiude sull'impietoso punteggio di 22-0 per la GeVi.Essendo il primo appuntamento di pre-stagione, per giunta contro una squadra di categoria inferiore, difficile dare eccessivi giudizi su quanto fatto vedere in campo dai giocatori.Coach Milicic sembra aver dato molta libert in attacco ai giocatori, con le triple anche fuori ritmo di Jaworski e Zubcic ed i tanti alley-hoop per Owens, ed altrettanta disciplina in fase difensiva.Proprio in difesa la GeVi ha fatto vedere le cose migliori, con tutti i giocatori in canotta azzurra a gettarsi sul parquet per intercettare ogni pallone ed a compiere le rotazioni difensive per mandare gli avversari dove vuole la difesa.Tanti i minuti per le seconde e le terze linee, con il break decisivo dell'ultimo quarto griffato dall'insolito quintetto Saccoccia-Ebeling-Bamba-Lever-Mabor.Il coach sempre attento a non far perdere il bandolo della matassa ai giovani, con numerosi rimproveri quando l'euforia porta ad errori evitabili, ma nel complesso anche la loro prova pu dirsi pienamente soddisfacente.Archiviata la vittoria di Roma, subito tempo di tornare sul parquet di Rieti, con la I Edizione del "".La GeVi affronter un'altra formazione che parteciper al prossimo campionato di Serie A2 e sar chiamata a confermare quanto di buono visto contro la LUISS, in attesa dei tornei delle prossime settimane quando i ragazzi di coach Milicic affronteranno altre squadre di Serie A.(10-14, 20-19,17-25, 0-22): Jaworski 23, Zubcic 21, Bamba 2 , Ebeling 6, De Nicolao 2 , Lever 7 , Owens 6, Sokolowski 8 Saccoccia 4, Mabor 1, Sinagra, Coralic.