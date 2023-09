Alla scoperta del Napoli di Garcia

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 02.09.2023)

nata una nuova squadra.Lo slogan dello sponsor va corretto. Il Napoli di Garcia non ancora nato.Dopo la squadra dominante di Spalletti, il Napoli del tecnico francese sta appena nascendo con punti discutibili, il ruolo di Lobotka sottratto al centro del gioco azzurro, limpiego ibrido di Raspadori, Olivera e non Mario Rui, baricentro medio-basso, minore palleggio, pressing non pi alto, mancata adeguata sostituzione di Kim.E si annuncia il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1.Garcia cambia, annota, fa il suo lavoro. Il Napoli, come lo vuole il nuovo allenatore, deve essere pronto per met settembre quando comincer la Champions: la squadra azzurra deve giocarla da protagonista, la squadra campione dItalia.Dopo appena tre turni il campionato si ferma per gli impegni delle nazionali. Per lavorare bene, in serenit, Garcia ha bisogno di concludere il breve rush a punteggio pieno mentre sta trasformando il Napoli.Contro Frosinone e Sassuolo (in dieci) sono bastati sprazzi del vecchio Napoli, la furia agonistica di Osimhen, quel giocatore universale che diventato Di Lorenzo, il magnifico avvio di Zielinski. Due vittorie, non due test probanti.La Lazio, stasera al Maradona, un gradino pi su nonostante il deludente inizio di campionato, un punto in due partite.Evaporata inaspettatamente la squadra del secondo posto. Rimontata a Lecce e perdente col Genoa sul suo campo, non si sa che avversario sar la Lazio.Lanno scorso vinse a Napoli con un gol della domenica di Vecino.Non pu essere la partenza di Milinkovic-Savic ad avere dissolto la squadra di Sarri.Errori difensivi, un atteggiamento passivo, qualche palo lhanno bloccata. Risorger di colpo al Maradona? Il calcio riserva di queste sorprese.Il Napoli deve temere questa insidia, deve essere pronto a fronteggiare un avversario improvvisamente in salute.Sarri giocher col suo 4-3-3 ortodosso. Avr gli esterni dattacco molto larghi per aprire la difesa azzurra. Cruciale la fascia destra del Napoli con Di Lorenzo e Zaccagni.Quanto conter la veemenza dellesterno laziale per limitare le proiezioni offensive del difensore? Di Lorenzo continuer a sprintare e su Zaccagni uscir Rrahmani?A centrocampo dovrebbe prevale la migliore qualit del Napoli, ma con Lobotka basso la squadra perde il suo motore vibrante, la Lazio potrebbe essere incoraggiata a un match pi coraggioso.Sarebbe importante avere Mario Rui che, con Anguissa, formerebbe il tandem dei registi supplendo aldi Lobotka nel cuore del gioco.Vedremo meglio sul campo la strategia di Garcia che vuole un Napoli pi contratto per avere spazio dassalto per Osimhen sollecitato da opportune verticalizzazioni.La Lazio reciter un copione gi assimilato, il Napoli si ha limpressione che, per prevalere, dovr inventarsi la migliore interpretazione dellassetto voluto da Garcia.Pare resti fuori Raspadori (Politano esterno destro).Sarebbe una rinuncia che prefigura difficolt per il futuro, Raspadori e non Lindstrom, appena preso, appare il giocatore pi adatto per un Napoli ritoccato rispetto alla squadra di Spalletti, ritoccato ma non cambiato profondamente.Kvaratskhelia, meglio allenato e chiss come portato pi dentro al campo da Garcia, dovr dare risposte convincenti in zona-gol, il georgiano non segna da aprile.Andiamo a vedere i miglioramenti della squadra voluti dal tecnico francese. I dubbi non sono pochi, una smentita dal campo sarebbe confortante.