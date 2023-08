Inizia la stagione del Napoli Basket

di Mario Triggiani



Si svolta ieri pomeriggio al PalaBarbuto la conferenza stampa che ha sancito l'inizio della stagione 2023/2024 della Generazione Vincente Napoli Basket, al terzo campionato consecutivo in Serie A.Presenti, oltre a numerosi giornalisti ed addetti ai lavori, l'Amministratore delegato del Napoli Basket, il Responsabile dell'Area Tecnicaed il coach, che pochi giorni fa ha guidato la nazionale polacca alla qualificazione al torneo preolimpico in vista di Parigi 2024.Proprioil primo a presentare la nuova stagione: "Prende poi la parola, uomo mercato della GeVi Napoli Basket: "Chiude coachDopo la conferenza la squadra si allenata davanti ad oltre 200 tifosi accorsi al PalaBarbuto per assistere alla sessione pomeridiana di allenamento, svoltasi agli ordini di coach Milicic con l'assistenza dei due vice allenatori, Cesare Pancotto e Francesco Cavaliere.La condizione atletica dei giocatori apparsa buona, con tanta voglia di correre su e gi per il campo e di lottare su ogni pallone in difesa.Molte le azioni spettacolari chiuse con schiacciate che hanno infiammato le centinaia di supporters accorsi per l'allenamento e promettono di fare lo stesso per le migliaia di tifosi che affolleranno il palazzetto di Fuorigrotta per il prossimo campionato, al via il 1 ottobre.